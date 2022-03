Hemmingen

Wer Grünabfall in Hemmingen oder der Umgebung abgeben möchte, hat dafür mehrere Möglichkeiten. Dies kann etwa bei der Grüngutannahmestelle in Arnum geschehen. Hier gelten allerdings im März noch die Winteröffnungszeiten. Die Annahmestelle auf dem Gelände des Betriebshofs ist sonnabends von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Erst ab dem 2. April können Hemminger auch später ihren Grünabfall abgeben: Dann ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Dies war zuletzt im November 2021 der Fall.

Am Hohen Holzweg 15 a in Arnum wird nur Grünabfall aus privaten Haushalten im Stadtgebiet von Hemmingen einmal täglich und bis zu einer Menge von etwa einem Kubikmeter angenommen. Der Grünabfall ist über eine Treppe in die Container zu werfen. Die Corona-Regeln sind zu beachten.

Annahmestelle in Ohlendorf

Eine weitere Möglichkeit, im Hemminger Stadtgebiet Grünabfall zu entsorgen, besteht an der landwirtschaftlichen Annahmestelle für Grüngut auf dem Gelände am Bruchweg 20 neben der Siloanlage in Ohlendorf. Sie ist mittwochs von 16 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet, Feiertage sind ausgenommen.

Dort werden Baum-, Hecken- und Strauchschnitt sowie Laub aus Privathaushalten in der Region Hannover bis zu einem Kubikmeter angenommen, jedoch kein Rasenschnitt und keine anderen Bioabfälle.

Wertstoffhöfe nehmen Grünabfall an

Es ist auch möglich, Grünabfall auf den Wertstoffhöfen abzugeben. Der Hof an der Ludwig-Erhard-Straße 22 im benachbarten Pattensen kann dienstags von 9 bis 18.30 Uhr, mittwochs bis freitags von 9 bis 16 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr genutzt werden.

Auch der Hof an der Empelder Straße hinter den Kleingärten in Hemmingens Nachbarstadt Ronnenberg ist zu diesen Zeiten geöffnet.

Von Andreas Zimmer