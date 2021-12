Wilkenburg

Für die Wilkenburgerin Lea Römer und ihre Familie waren die vergangenen Monate angenehm leise. Grund dafür war die Vollsperrung der Landesstraße 389 zwischen der sogenannten Wilkenburger Spinne (Höhe Dorfstraße) und der Pferdeampel (Höhe Kirchstraße), die am Mittwochnachmittag aufgehoben wurde. „Nun werden täglich wieder rund 6.000 Autos und Lastwagen den kleinen Ortsteil Hemmingens mit lärmenden Motorengeräuschen und hoher Geschwindigkeit durchqueren“, teilt Römer in ihrer Funktion als Vorstandsmitglied der Hemminger Bündnisgrünen mit. In persönlichen Gesprächen sollen ihr auch andere Wilkenburger mitgeteilt haben, dass sie die vergangenen Monate wegen des geringeren Verkehrs als schön empfunden haben.

Grüne fordern Tempo 30 auf allen innerörtlichen Straßen

Die Partei unterstützt die Forderung nach Tempo 30 auf allen innerörtlichen Straßen in der Stadt. Zusätzlich hatte Römer im vergangenen Jahr eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen und 400 Unterschriften dafür gesammelt, dass auf dem durch Wilkenburg führenden Teil der L 389 Tempo 30 angeordnet wird. Das aktuelle Verkehrsgesetz lässt das an Landesstraßen jedoch nur zu, wenn eine Kindertagesstätte oder ein Seniorenheim an der Straße liegen oder die Zahl der Unfälle besonders hoch ist. „Wir brauchen politische Entscheidungen, die die Menschen und ihre Sicherheit und Lebensqualität ins Zentrum stellen und nicht das Auto oder eine veraltete Vorstellung von Verkehrsführung“, sagt Römer.

Die Grünen wollen sich weiterhin für eine Stärkung des Radverkehrs einsetzen. In diesem Zusammenhang bedauert Römer, dass auf der sanierten L389 kein eigener Radweg ausgewiesen wurde. Radfahrer dürfen allerdings den Gehweg nutzen, der jetzt erstmals auch durch einen aufgemalten Strich und einem Grünstreifen von der Fahrbahn optisch getrennt ist.

Von Tobias Lehmann