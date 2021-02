Arnum

Der extreme Wintereinbruch führt dazu, dass die Grünabfallannahme auf dem Gelände des Betriebshofs, Hoher Holzweg 15a, in Arnum am Sonnabend, 13. Februar, geschlossen bleibt. Dies teilte die Stadt Hemmingen am Mittwoch mit. Wer seinen Grünabfall trotzdem am Wochenende entsorgen möchte, kann auf folgende Stellen ausweichen:

Landwirtschaftliche Grüngutannahmestelle Ohlendorf, Bruchweg, von 9 bis 12 Uhr

Wertstoffhof Ronnenberg, Empelder Straße, von 9 bis 14 Uhr

Wertstoffhof Pattensen, Ludwig-Erhard-Straße 22, von 9 bis 14 Uhr.

Von Sarah Istrefaj