Hemmingen-Westerfeld

Die Sanierung des Außengeländes der Grundschule Hemmingen-Westerfeld wird in den Herbstferien und damit bis zum Ende des Oktobers nahezu abgeschlossen. Das teilt Fachbereichsleiter Axel Schedler mit. „Nur ein Spielgerät fehlt wegen einer verzögerten Lieferung noch. Das bauen wir auf, sobald es da ist“, sagt er. Die Kinder dürfen sich nach der Fertigstellung unter anderem auf eine neue Rutsche und ein neues Karussell freuen.

Planung für die Mensa soll im Dezember vorgestellt werden

Die Sanierung der Außenanlagen ist Teil des geplanten Baus einer Mensa auf dem Grundstück der Schule am Köllnbrinkweg. Eine Mensa ist die Voraussetzung für einen Ganztagsschulbetrieb. Das gesamte Projekt soll 4,4 Millionen Euro kosten. Die Sanierung einer Außenanlage an den Beginn eines Projekts zu stellen, ist eher ungewöhnlich. Grund sei, dass die Stadt eine Förderung in Höhe von 318.000 Euro dafür bekommen hat, die aber nur für dieses Jahr gilt. „Für die Kinder ist es gut, dass wir die Außenanlagen jetzt bereits erneuert haben. So können sie dort schon spielen, während ein anderer Teil des Schulhofs für den Neubau der Mensa gesperrt sein wird“, sagt Schedler.

Nach der aktuellen Planung will die Stadtverwaltung den Entwurf für den Bau der Mensa in der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Familie am 2. Dezember vorstellen. Die endgültige Entscheidung könnte in der Ratssitzung am 9. Dezember fallen. Schedler weist jedoch darauf hin, dass sich der neu gewählte Rat erst im November konstituiert. Änderungen in der Planung seien deshalb möglich. Sobald der Rat die Planung verabschiedet hat, wird die Stadtverwaltung den Bauantrag bei der Region Hannover stellen. Die Mensa soll im Sommer 2023 fertiggestellt werden.

Digitalausbau an der Grundschule ist fast abgeschlossen

Auch die digitale Aufrüstung der Schule soll jetzt in den Herbstferien abgeschlossen werden. „Es wird gerade der letzte Serverschrank aufgebaut“, sagt Schedler. In den vergangenen Wochen hat die Stadtverwaltung in dem Gebäude 20 Access-Points und vier Switches einbauen lassen. Bei Access-Points handelt es sich um Basisstationen, die als Schnittstelle für kabellose Kommunikationsgeräte dienen. Mit einem Switch werden die Geräte untereinander verbunden. Auch in der Wäldchenschule in Arnum ist der Digitalausbau bereits abgeschlossen.

An der KGS Hemmingen und der Grundschule Hiddestorf folgt der Ausbau voraussichtlich im nächsten Jahr. Die Stadt beziffert die Kosten für das Projekt an allen vier Schulen auf insgesamt 2,1 Millionen Euro. Aus dem von Bund und Land beschlossenen Digitalpakt bekommt die Stadt rund 900.000 Euro Förderung.

Von Tobias Lehmann