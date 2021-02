Hemmingen

Schnelles Internet für Hemminger Bürger und Firmen: Das Unternehmen HTP will Glasfaserleitungen in alle sieben Stadtteile verlegen lassen. Dazu hat Bürgermeister Claus Schacht am Donnerstag einen Kooperationsvertrag mit HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann unterzeichnet. „Glasfaser bis ins Haus ist die einzige Technik, die für Homeoffice, Homeschooling, Streaming und Gaming ausreichend stabil und leistungsfähig genug ist“, sagte Schacht.

In dem Vertrag versprechen sich die Stadt und das hannoversche Telekommunikationsunternehmen vor allem einen gegenseitigen Informationsaustausch. Es ist keine Zusicherung von Exklusivität. Auch andere Anbieter können sich weiterhin bei der Stadt melden. „Wir fahren jetzt zum Beispiel in Bezug auf die KGS mehrgleisig. Es bekommt der Anbieter den Vorrang, der die Schule am schnellsten an das Glasfasernetz anschließen kann“, sagte Schacht.

Glasfaserprojekt soll bis 2026 abgeschlossen sein

HTP will allen rund 9500 privaten Haushalten und 750 Betrieben in Hemmingen den Anschluss an das Glasfasernetz anbieten. Das gesamte Projekt soll bis 2026 abgeschlossen sein. Eine Glasfaserleitung ermöglicht Internetzugänge mit Bandbreiten bis zu 1000 Megabit pro Sekunde. Die Daten werden mit Lichtgeschwindigkeit hin- und hergeschickt. „Da es nichts Schnelleres als Lichtgeschwindigkeit gibt, kann die Glasfaserleitung als das Medium der Zukunft bezeichnet werden“, sagte Heitmann.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beginnen soll der Ausbau im kleinsten Stadtteil Ohlendorf und im Nachbarort Hiddestorf im Mai. Voraussetzung ist allerdings, dass mindestens 40 Prozent der Haushalte einen Zweijahresvertrag mit HTP abschließen. Anschließend können sie wieder zu jedem anderen Anbieter wechseln. „Der Ausbau muss für uns wirtschaftlich umsetzbar sein“, sagte Heitmann. Für diejenigen, die sich gleich beim Ausbau für den Anschluss entscheiden, gibt es noch einen Vorteil: Sie werden kostenlos an das Netz angeschlossen. „Spätere Anschlüsse sind auch möglich. Doch dafür müssen wir dann mit den Bauarbeiten neu starten, was zusätzlich bezahlt werden muss“, sagte der HTP-Geschäftsführer. Die Bürger in Hiddestorf und Ohlendorf haben zwei Monate Zeit, sich für den Anschluss zu entscheiden. HTP informiert noch darüber, wann die Frist konkret im Mai beginnt.

Fast alle Hemminger Haushalte können sich anschließen lassen

Mehr als 99 Prozent aller Haushalte in Hemmingen sollen das Angebot des kostenlosen Anschlusses bekommen. „Es gibt nur wenige Haushalte, die etwas weit abseits liegen. Dort können wir Leitungen nur mit einer zusätzlichen Förderung etwa durch die Region Hannover verlegen lassen“, sagte Heitmann. Bürgermeister Schacht sagte, dass dies der Punkt sei, über den die Politik in Hemmingen am meisten diskutiert habe. Es sollten nach Möglichkeit alle Bürger die Möglichkeit einer schnellen Glasfaserleitung bekommen. Schließlich habe die Kooperation aber Zustimmung aus der Politik bekommen.

Der Glasfaseranschluss an ein privates Haus soll laut Heitmann innerhalb von wenigen Tagen umsetzbar sein. Gearbeitet wird dabei in drei Schritten. Zunächst wird die Leitung über das Grundstück zum Haus verlegt. Im zweiten Schritt erfolgt der Anschluss an das Haus. „Zuletzt richten wir den Anschluss dann konkret ein und schalten ihn frei“, sagte Heitmann.

Von Tobias Lehmann