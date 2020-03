Hannover: 500 Betten für das Behelfskrankenhaus auf dem Messegelände

Hannover

Auf dem Messegelände in Hannover geht der Aufbau des Behelfskrankenhauses schnell voran. Am Wochenende wurden rund 500 Betten und 350 Nachtschränke angeliefert. Die Klinik wird für diejenigen Corona-Patienten eingerichtet, die aufgrund ihres Krankheitsverlaufs nicht zu Hause behandelt werden können – gleichzeitig aber kein Intensivbett benötigen. Auch das Henrietten- und Friederikenstift bereiten sich auf einen deutlichen Anstieg an Corona-Patienten vor.

Das gelieferte Equipment für das Messe-Krankenhaus stammt aus dem Bestand des Klinikums Region Hannover (KRH), das im leer stehenden Gebäude der einstigen Klinik in Springe zwischengelagert wurde. Beim Transport halfen zahlreiche Ehrenamtler der Freiwilligen Feuerwehren aus Laatzen, Hemmingen, Springe und Pattensen. Auch das KRH selbst und Aha packten mit an, insgesamt waren so am Wochenende rund 150 Helfer und knapp 50 Fahrzeuge unterwegs.

„Wir sind dankbar für die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren und von Aha“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau am Sonntag. „Wir erleben eine Situation, in der Solidarität unheimlich wichtig ist. Ich bin froh, dass wir in dieser Krise – neben all den Unsicherheiten – auch eine enorme Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung erleben.“

Das Behelfskrankenhaus soll vor allem die Kliniken in der Region entlasten – die dann mehr Kapazitäten für Intensivpatienten haben. Diese sollen sich vorrangig um die schweren Patienten kümmern können, während in Messehalle 19 diejenigen behandelt werden, die eine normale Krankenhausbetreuung benötigen. Das Behelfskrankenhaus wird auch mit Hilfe der Bundeswehr errichtet, einen offiziellen Starttermin gibt es allerdings noch nicht.

Diakovere errichtet Zelt-Notaufnahme

Der Schritt zeigt, dass die Region in der Corona-Krise noch mit einem massiven Anstieg an Patienten rechnet. So auch die Diakovere: An ihren beiden Krankenhäusern – dem Henrietten- und Friederikenstift – entstehen derzeit weitere Notaufnahmen vor den Eingängen. Das Technische Hilfswerk hat an diesem Wochenende mehrere Zelte vor dem Henriettenstift geschaffen, am Friederikenstift übernehmen das die Johanniter. In beiden Fällen sollen künftig alle Hilfesuchenden vor Betreten des eigentlichen Krankenhauses in Corona-Infizierte und Nicht-Covid-Patienten eingeteilt werden. Die Maßnahme ist derzeit auf bis zu zwölf Monate ausgelegt.

