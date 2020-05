Die Landestraßenbaubehörde legt letzte Hand an beim Ausbau des Landwehrkreisels in Hannover. Die neue Spur ist bereits freigegeben, jetzt müssen aber auch die Wegweiser ausgetauscht werden. Die Arbeiten geschehen ab Montag in Form von Wanderbaustellen, in der Nacht zu Donnerstag gibt es zudem eine Vollsperrung.