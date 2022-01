Hemmingen

Die roten Zahlen im Etatentwurf 2022 der Stadt Hemmingen werden möglicherweise etwas blasser. Das Defizit könnte auf einen Betrag von weniger als 3 Millionen Euro sinken. Die Chancen, dass zumindest eine „2“ vor dem Komma steht, stehen also gut. Nach Auskunft von Hans-Ulrich Jacobi, Leiter des Service Finanzen in der Stadtverwaltung, fließen zum Beispiel voraussichtlich mehr Gewerbesteuereinnahmen als erwartet.

Als die Verwaltung den Entwurf im Dezember im Rat eingebracht hatte, belief sich das Defizit noch auf etwa 4,9 Millionen Euro. Die Erste Stadträtin Regina Steinhoff hatte damals aber bereits angedeutet, dass es voraussichtlich auf etwa 3 Millionen Euro sinken werde, unter anderem wegen mehr Steuereinnahmen und Zahlungen beim Finanzausgleich.

Um ein Sparpapier für 2022 – im Amtsdeutsch Haushaltssicherungskonzept – kommt die Stadt wie im Vorjahr weiterhin nicht herum. Steinhoff hatte jetzt in einem Fachausschuss deutlich gemacht, dass pauschale Kürzungen – 2021 waren es allein 430.000 Euro beim Personal – in diesem Jahr nicht möglich seien. „Dafür haben wir zu viele Engpässe. Eine erneute pauschale Kürzung geht an die absolute Substanz des Personals“, warnte Steinhoff. Sie sagte, es bedürfe anderer „kreativer Einsparvorschläge“. Der Rat will den Haushalt und das Sparkonzept am 17. Februar beschließen.

Von Andreas Zimmer