Hemmingen

Was plant die Stadt Hemmingen für 2022, und hat sie dafür genügend Geld? Die Verwaltung hat in der Ratssitzung am Donnerstagabend im KGS-Forum ihren Etatentwurf vorgestellt. Unterm Strich stehen rote Zahlen, aber sie werden schon blasser.

Das ist neu: Es war die erste Haushaltsrede von Jan Dingeldey (CDU), der seit November Bürgermeister ist. Er räumte ein, als er mit dieser Arbeit begann, hätten die „Säulen des Haushalts bereits gestanden, und auch die Details waren nahezu abschließend erarbeitet“. Dingeldey sagte, es gebe viele Ideen, doch das Motto müsse lauten: „Möglich machen, was sinnvoll ist, aber nicht um jeden Preis.“ Nach rund 20 Minuten übergab Dingeldey dann an die Erste Stadträtin Regina Steinhoff, die tiefer in das Zahlenwerk einstieg.

Jan Dingeldey hält in der Ratssitzung im KGS-Forum seine erste Haushaltsrede als Bürgermeister. Quelle: Andreas Zimmer

Das ist überholt: Das Defizit von etwa 4,9 Millionen Euro wird voraussichtlich auf etwa 3 Millionen Euro sinken. Das hängt Steinhoff zufolge unter anderem mit mehr Steuereinnahmen und Zahlungen beim Finanzausgleich zusammen. Eine der Hauptgründe für das Defizit seien steigende Zuschüsse für die Kinderbetreuung. Lagen diese im Jahr 2016 noch bei 4,7 Millionen Euro, werden es 2022 etwa 7,5 Millionen Euro sein. „Das ist gut angelegtes Geld in die Zukunft unserer Kinder“, sagte Steinhoff. „Das kann aber nicht auf Dauer durch den kommunalen Betrieb geschultert werden. Da sind andere staatliche Ebenen in die Pflicht zu nehmen.“

Das ist ausgespart: Im Stellenplan für 2022 lässt sich die Stelle fürs Klimaschutzmanagement noch nicht finden. Doch da kommt noch was. Dingeldey kündigte für die Zeit der Etatberatungen eine Ratsvorlage an, aus der das „Tätigkeitsfeld, Eingliederung in die Verwaltungsstruktur und Eingruppierung“ hervorgehen.

Das wird digital: Die Verwaltung schlägt ein Pilotprojekt zur digitalen Kindertagesstätte vor. „Eine Kita-App würde die Kommunikation zwischen Einrichtung und Eltern vereinfachen“, sagte Dingeldey. Plätze für alle Kindertageseinrichtungen sollen online vergeben werden. Dies solle die Tätigkeit für Angestellte in einer Kita erhöhen und den Verwaltungsaufwand verringern.

Die Erste Stadträtin Regina Steinhoff erläutert in der Ratssitzung im KGS-Forum Details zum Etatentwurf 2022. Quelle: Andreas Zimmer

Das ist interaktiv: Wer Torten-, Balken- und Kurvendiagramme mag, kann im Internet auf stadthemmingen.de durch den interaktiven Haushalt surfen.

Das war der letzte: Für Hans-Ulrich Jacobi, Leiter des Service Finanzen in der Stadtverwaltung, war es der letzte Haushaltsplan, an dem er mitgewirkt hat. Er geht Mitte 2022 in den Ruhestand. Den Etatentwurf 2022 habe er dieses Mal wegen „langfristiger Personalausfälle und Stellenvakanzen“ allein aufstellen müssen, erläuterte die Erste Stadträtin Regina Steinhoff. „Und trotzdem wie immer punkt- und zeitgenau – Chapeau!“ Jacobis Nachfolgerin Melissa Martini, sie leitet zurzeit eine andere Abteilung der Stadtverwaltung, wird die Etatberatungen 2022 bereits begleiten.

Das macht Arbeit: Alle Ratsfraktionen nehmen nun den Etatentwurf unter dies Lupe. In der Zeit vom 12. Januar bis 3. Februar tagen die Fachausschüsse öffentlich. Der Rat will den Haushalt am 17. Februar verabschieden.

Der Hemminger Etatentwurf 2022 in Kürze Ergebnishaushalt mit laufenden Posten: Bei etwa 40,2 Millionen Euro Erträgen und Aufwendungen von etwa 45,1 Millionen Euro ergibt sich ein Minus von etwa 4,9 Millionen Euro. Finanzhaushalt mit Investitionen: Die Einzahlungen liegen bei etwa 60,5 Millionen Euro, die Auszahlungen bei etwa 65,4 Millionen Euro. Dadurch ergibt sich ein Minus von rund 4,9 Millionen Euro. Größte Einnahmen: Die Einkommensteuer mit etwa 11,8 Millionen Euro, die Gewerbesteuer mit 5 Millionen Euro, Grundsteuern mit etwa 4,6 Millionen Euro und Schlüsselzuweisungen etwa vom Land mit 4,5 Millionen Euro. Größte Ausgaben: Die Personalkosten liegen bei etwa 17,3 Millionen Euro, die Regionsumlage bei 9,6 Millionen Euro. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe): 470 Hebesatzpunkte (Jahr 2021: 460), alle anderen Grundstücke (Grundsteuer B) 520 (Jahr 2021: 500). Gewerbesteuer: 400 Hebesatzpunkte, wie im Vorjahr. Neue Kredite: Etwa 20,7 Millionen Euro. Verpflichtungsermächtigungen (schon geplante Projekte, die sich erst im Haushalt 2022 oder später auswirken): etwa 10,4 Millionen Euro. Die größten geplanten Investitionen im Jahr 2022: Bau des ersten gemeinsamen Gerätehauses für die Feuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg: 7 Millionen Euro 2022 (insgesamt voraussichtlich etwa 10,7 Millionen Euro). Raumplanung für Erweiterung KGS Hemmingen: 3 Millionen Euro 2022 (insgesamt rund 20,5 Millionen Euro). Container-Wohnanlage in Hemmingen-Westerfeld für Flüchtlinge: 1,8 Millionen Euro Neubau Mensa für Ganztagsschule an der Grundschule Hemmingen-Westerfeld: 1,5 Millionen Euro 2022 (insgesamt 5,1 Millionen Euro). Medienentwicklung KGS (unter anderem WLAN): 1,2 Million Euro 2022 (insgesamt etwa 1,6 Millionen Euro) Planung Umbau Ganztagsgrundschule Arnum: eine Million Euro 2022 (gesamt 5,4 Millionen Euro).

Das spart Geld: Bis der Haushalt von der Kommunalaufsicht der Region Hannover genehmigt ist, dürfte es März sein. Im ersten Quartal 2022 darf die Stadt deswegen nur das Notwendigste ausgeben. Vereine und Verbände bekommen daher auch Zuschüsse entsprechend später.

Von Andreas Zimmer