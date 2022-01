Hemmingen

2023 soll in Hemmingen erneut die Grundsteuer B, also für bebaute und unbebaute Grundstücke, angehoben werden. Das geht aus einem Sparkonzept der Stadtverwaltung hervor. Denn ihr Etatentwurf 2022, der seit dem 9. Dezember 2021 auf dem Tisch liegt, weist ein Defizit auf. Am Mittwoch, 12. Januar, berät der erste Fachausschuss in einer öffentlichen Sitzung über das Zahlenwerk und auch über das Sparkonzept. Wichtige Punkte darüber fassen wir in Fragen und Antworten zusammen.

Kommt die Stadt um ein Konzept zur Haushaltssicherung herum?

Nein, nur wenn der Haushalt ausgeglichen ist. Im Entwurf 2022 stehen aber rote Zahlen. Bürgermeister Jan Dingeldey erläuterte in seiner jüngsten Haushaltsrede: „2020 konnte auch Hemmingen durch ein Hilfspaket von Land und Bund profitieren. Ein solches Programm bleibt – trotz coronabedingter Steuerausfälle 2021 und wohl auch 2022 – aus.“

Wie ist das Defizit entstanden?

Eine der Hauptgründe sind laut der Ersten Stadträtin Regina Steinhoff steigende Zuschüsse für die Kinderbetreuung. Lagen diese im Jahr 2016 noch bei 4,7 Millionen Euro, werden es 2022 etwa 7,5 Millionen Euro sein. Steinhoff machte in ihrer Haushaltsrede aber auch deutlich, dass die Kinderbetreuung ein „Herausstellungsmerkmal Hemmingens“ sei und die Attraktivität Hemmingens ausmache. Doch auf Dauer könne dies die Stadt allein nicht schultern. „Umso mehr gilt das, wenn ab dem Kindergartenjahr 2023 die dritten Kräfte in Kindergartengruppen eingeführt und ab 2026 die Ganztagsgrundschule mit kommunaler Unterstützung ausgebaut werden soll.“

Eines der besonderen Merkmale von Hemmingen ist die Kinderbetreuung. Quelle: Fabian Sommer/dpa (Symbolbild)

Gibt es bei der Haushaltssicherung wegen Corona keine Ausnahmen?

Doch. Die Stadt kann bestimmte Bereiche aussparen. Sie hat zum Beispiel im Büntebad Einbußen beim Eintrittsgeld. Auch Gewerbesteuer, Einkommensteuer und der Vergnügungssteuer sprudelten nicht so wie erwartet. Insgesamt macht dies fast 3 Millionen Euro aus. Für das Sparkonzept bleiben somit etwa 1,9 Millionen Euro über, für die Ideen hermüssen.

Dreht die Stadt an der Steuerschraube?

Die Bürgerinnen und Bürger in Hemmingen sollen ab dem 1. Januar 2023 eine höhere Grundsteuer bezahlen. Der sogenannte Hebesatz bei der Grundsteuer B, also für bebaute und unbebaute Grundstücke, soll auf 595 Punkte steigen. Die Grundsteuer A, die nur für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke gilt, soll bei 470 Punkte bleiben. Die Stadt hatte die Grundsteuer B erst zu Beginn dieses Jahres von 500 auf 520 angehoben. Im Jahr 2016 belief sie sich noch auf 460 (Grundsteuer A: 440).

Gibt es eine pauschale Kürzung?

Denkbar wäre zum Beispiel pauschal um 900.000 Euro zu kürzen: 700.000 Euro bei Sach- und Dienstleistungen sowie 200.000 Euro bei Personalkosten. Die Verwaltung warnt aber vor einer „Verschärfung der ohnehin angespannten Personalsituation durch nicht oder länger nicht besetzte Stelle“. Zu Kürzungen bei Sach- und Dienstleistungen schreibt sie: „Sie führen ganz konkret zur Verschiebung, Verzögerung oder Streichung von vorgesehenen Maßnahmen.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie hat die Stadt denn das Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen?

Es sind nur vorläufige Zahlen, aber sie sehen besser aus als geplant. Statt etwa 3,5 Millionen Euro Defizit werden es laut Verwaltung voraussichtlich rund 500.000 Euro Defizit sein.

Im Büntebad in Hemmingen wurde bereits 2020 der Eintritt erhöht, doch die erhofften Mehreinnahmen blieben wegen Corona aus. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Was hat es mit den freiwilligen Leistungen auf sich?

Es gibt viele Ausgaben, zu denen die Stadt nicht verpflichtet ist, denen sie aber nachkommt, weil dies eine Stadt lebenswert macht. Das Spektrum ist groß und reicht von der Schülerbücherei über die Musikschule übers Büntebad bis hin zu Zuschüssen zum Beispiel für Vereine sowie Veranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt. Die Gesamtsumme beläuft sich auf etwa 2,3 Millionen Euro – ohne die entsprechenden Personalkosten. In der Vergangenheit hatte der Rat die freiwilligen Leistungen nicht angetastet, weil sie die Lebensqualität in Hemmingen ausmachen. Es gab andere Versuche, zum Beispiel Mehreinnahmen durch einen erhöhten Eintritt ins Büntebad in Hemmingen-Westerfeld zu generieren. Dies gilt seit April 2020. Es war die erste Preisanhebung in dem Hallenbad nach acht Jahren. Doch wegen Corona war das Bad erst lange geschlossen und dann nur unter bestimmten Auflagen zu besuchen.

Wann werden Haushalt und Sparkonzept 2022 beschlossen?

Dies ist für die Ratssitzung am 17. Februar vorgesehen. Die Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration beginnt am Mittwoch, 12. Januar, um 19 Uhr im Hemminger Rathaus und ist hybrid. Das bedeutet, dass einige Mitglieder im Saal sitzen und andere per Videokonferenz zugeschaltet werden. Wegen Corona gibt es nur 15 Zuhörerplätze. Wer zuerst kommt, darf hinein, muss aber wegen der 3G-Regelung die entsprechenden Nachweise vorzeigen.

Von Andreas Zimmer