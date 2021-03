Hemmingen

Erfreuliche Nachrichten für die Stadt Hemmingen: Das Haushaltsjahr 2020 schloss sie mit einem Überschuss von 1,3 Millionen Euro ab. „Das mag für das Corona-Jahr durchaus überraschend erscheinen“, sagte die Erste Stadträtin Regina Steinhoff in der Sitzung des Feuerschutzausschusses am Montagabend. Zumal der Haushalt zu Beginn des vergangenen Jahres noch ohne Ahnung von der Pandemie schon mit einem Defizit von 1,3 Millionen Euro geplant worden war. Doch der Grund für den Überschuss ist ganz einfach: „Im Dezember 2020 haben Bund und Land ein Hilfspaket für die Kommunen bereitgestellt, von dem wir 2,6 Millionen Euro bekommen“, sagte Steinhoff.

Stadtverwaltung schlägt pauschale Kürzung des Haushalts um 2 Prozent vor

Die Ausfälle, unter anderem der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer, werden sich jedoch 2021 bemerkbar machen. „Aktuell planen wir mit einem Defizit von 4,3 Millionen Euro“, sagte Steinhoff. Die coronabedingten Ausfälle beziffert die Stadt auf insgesamt rund 4 Millionen Euro. 2 Millionen Euro werden unter anderem durch erhöhte Zuschüsse von Bund und Land ausgeglichen.

Bleiben immer noch rund 2 Millionen Euro, für die die Stadt selbst verantwortlich ist. Dafür schlägt die Stadtverwaltung unter anderem eine pauschale Kürzung des Gesamthaushalts um 2 Prozent vor. Das sind rund 860.000 Euro. Der Haken: Sollte die pauschale Kürzung nicht erreicht werden, darf die Stadt diese Art der Einsparung nicht noch einmal für den Haushalt vorschlagen. Die Kontrolle darüber hat die Region Hannover als zuständige Kommunalaufsicht. „Einen komplett ausgeglichenen Haushalt werden wir voraussichtlich nicht erreichen“, sagt Steinhoff auf Nachfrage.

Konkrete Kürzungen für den Bereich des Feuerschutzes werden zurzeit nicht vorgeschlagen. Die Ausschussmitglieder waren sich deshalb nicht sicher, ob sie überhaupt darüber abstimmen sollten. Steinhoff erläuterte jedoch, dass die pauschale Kürzung jeden Fachbereich treffen könnte. Deshalb müsse auch jeder Fachausschuss einzeln darüber abstimmen. Der Ausschuss sprach sich schließlich dafür aus, den Haushaltsentwurf als behandelt anzusehen, sodass er die nächsten Gremien wie den nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss und schließlich den Rat am Donnerstag, 25. März, passieren kann.

Investitionen in Höhe von 19,5 Millionen Euro geplant

Investitionen sind in Höhe von 19,4 Millionen Euro geplant. Darin enthalten sind bereits die Mehrkosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Harkenbleck in Höhe von rund 100.000 Euro sowie die Kosten für eine Nachbesserung des Brandschutzes in der Sporthalle Arnum für 200.000 Euro. Eine Brandschutzprüfung in der vergangenen Woche hatte gezeigt, dass die Stadt in der Sporthalle in größerem Umfang nachrüsten muss. Zu den größten Investitionen zählen der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Hemmingen-Westerfeld sowie die Erweiterungen der KGS, der Grundschule Hemmingen-Westerfeld und der Grundschule Arnum.

Von Tobias Lehmann