So viele Zweien als Symbol der Zweisamkeit und dennoch: Am Mittwoch, dem 2.2.22, möchte in Hemmingen niemand heiraten. Auch für den 20.02.2022 habe es keine Interessierten gegeben, sagte Standesbeamtin Sabine Hanje. Möglich wäre eine Trauung allerdings sowieso nicht gewesen, da es sich um einen Sonntag handelt und die Standesämter geschlossen sind.

Und der 22.02.22? Für diesen Tag, es ist ein Dienstag, seien gar nicht erst Termine vergeben worden, so Hanje. Der Grund: Die Software im Bürgerbüro soll umgestellt werden. Der 22.02.2022 ist auch besonders, weil es ein Palindrom-Tag ist, also mit einer Folge aus Zahlen, die vorwärts und rückwärts gelesen denselben Sinn ergeben. Der nächste Palindrom-Tag ist noch eine Weile hin: am 03.02.2030.

Heiraten in Hemmingen: Zwei Trautermine pro Tag

Grundsätzlich würden pro Tag Termine für zwei Eheschließungen angeboten, um genügend Zeit und Ruhe für die Paare zu haben. Die Paare möchten offenbar lieber heiraten, wenn sich das Wetter von seiner besten Seite zeigt. „Der Juni ist derzeit der beliebteste Monat“, sagt Hanje.

57 Eheschließungen zählte das Standesamt im vergangenen Jahr, das sind sechs weniger als noch im Jahr 2020, wobei ein Teil der Zeit in die Pandemie fällt. Ähnliche Zahlen wie in den vergangenen beiden Jahren gab es bereits Mitte des vergangenen Jahrzehnts, zum Beispiel 55 im Jahr 2015 und 54 im Jahr 2016, doch die Zahlen unterliegen Schwankungen. 2017 war ein besonders heiratsfreudiges Jahr mit 87 Eheschließungen.

Hochzeit an „Schnapszahl“-Datum

Grundsätzlich sind die „Schnapszahlen“-Daten beliebte Termine. Am 11.11.11 etwa hatten die Standesämter im Leinetal viel zu tun. Vier Paare hatten sich damals dafür angemeldet – kein Ansturm wie anderswo, aber doch mehr als an einem gewöhnlichen Freitag, hieß es damals von der Verwaltung.

Sabine Hanje (links) war auch bei der langen Kommunalwahlnacht im September 2021 im Rathaus dabei. Quelle: Andreas Zimmer

Hemmingen sticht übrigens hin und wieder mit besonderen Eheschließungen heraus. Zwei Beispiele: 2019 war die Vermählung des bekanntesten Hemmingers, denn der damalige Bürgermeister Claus Schacht und seine Lebensgefährtin Sabine Sieveritz gaben sich das Ja-Wort. Standesbeamtin Sabine Hanje hatte damals also ihren eigenen Chef verheiratet. In einem goldfarbenen Käfer-Cabrio aus einer Ohlendorfer Oldtimersammlung wurde das Paar vom Standesamt zum Hochzeitslokal gefahren.

Paar heiratet drei Mal

Und bei der Öffnung der Ehe für alle im Jahr 2017 waren zwei Frauen aus Arnum ganz vorn dabei – wie schon bei der Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft 16 Jahre zuvor im Jahr 2001. Das Paar hatte somit zum dritten Mal geheiratet, denn 1998 ließen sich die beiden kirchlich segnen.

Das Ja-Wort im Hemminger Trauzimmer im Erdgeschoss des Rathauses wird den Paaren auf der Internetseite der Stadt schmackhaft gemacht. Dort heißt es: „Der lichtdurchflutete Raum besticht durch seine schlichte Eleganz und sein harmonisches Ambiente. Bei gutem Wetter können Sie mitten auf dem Rathausplatz auf Ihre Lebensentscheidung anstoßen. Sollte dies nicht gewünscht sein, können Sie als Paar den Bürgersaal mieten, um den großen Augenblick der Trauung nachwirken zu lassen.“

Das Trauzimmer im Rathaus in Hemmingen. Quelle: Stadt Hemmingen

Besondere Termine zum Heiraten 2023

Bis zum nächsten besonderen Datum ist es noch eine Weile hin. Es sind der 23.2.23 und der 23.3.23, beide ein Donnerstag. Wer sich für einen der beiden Termine interessiert: Jeweils neun Monate vorher ist die Anmeldung möglich.

Von Andreas Zimmer