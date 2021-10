Hemmingen

Claus Schacht und Ruhestand: Das passt eigentlich nicht zusammen. Schließlich ist er der dienstälteste Bürgermeister in der Region Hannover. Seit 1997 ist Schacht Verwaltungschef und damit Vorgesetzter von heute rund 300 Mitarbeitern. Doch ab Montag, 1. November, wird Jan Dingeldey (CDU) das Bürgermeisterbüro beziehen. Dort hat Redakteur Andreas Zimmer schon etliche Interviews mit Schacht geführt, nun also das letzte mit dem mittlerweile 66-Jährigen. 24 Jahre sind eine lange Zeit: ein leises Blättern in alten Terminkalendern, ein Resümee, was sich alles verändert hat, und zum Schluss AC/DC ganz laut.

Wenn Sie Reporter wären und einen Bürgermeister interviewen, der 24 Jahre im Amt ist und die Pension naht, was wäre Ihre erste Frage?

Ich würde fragen: Wie geht es Ihnen mit dem Wissen ab 1. November ist Ruhestandszeit?

Das ist Claus Schacht Claus Schacht (SPD, 66) ist der dienstälteste Bürgermeister in der Region Hannover. Seit 1997 ist er Verwaltungschef und damit Vorgesetzter von heute rund 300 Mitarbeitern. Die Hemminger wählten ihn im Jahr 2014 in seine dritte und letzte Amtsperiode. Der gebürtige Hannoveraner, der in Hemmingen-Westerfeld wohnt, schloss eine Lehre als Schriftsetzer ab und studierte später im zweiten Bildungsweg Politik und Geschichte. Zu seinen Hobbys zählt der Vater von zwei erwachsenen Kindern Sport und Musik.

Und: Wie geht es Ihnen?

Es geht mir sehr gut.

Können Sie am 1. November nach 24 Jahren Bürgermeisterzeit überhaupt innerlich einfach so runterfahren?

Ich fahre schon seit der Kommunalwahl am 12. September etwas runter. Bei dem Job ist man stets ein wenig im Adrenalinrausch, aber ich kann loslassen. Ich kann auch mal den ganzen Tag nichts tun, wenn Sie das meinen. Aber der Job ist nicht nur Last, er ist auch Lust und vor allem Teil meiner Genetik. Mein Laptop habe ich schon Mitte Oktober abgegeben, das Diensthandy davor.

Sie hätten es wahrscheinlich gern gemacht, aber alle Projekte konnten Sie nicht abschließen.

Alles sind Prozesse, und Anfang und Ende richten sich nicht nach dem Ende meiner Amtszeit, das geplante Baugebiet Fläche 60 in Hemmingen-Westerfeld zum Beispiel und die städtebauliche Entwicklung Arnum. Beides sind Megathemen. Da ist Reibung drin, aber auch viel Gestaltungspotenzial. So etwas ist das Salz in der Suppe. Das macht das Amt aus: die Lust am Streiten und Konfrontationen aushalten. Am liebsten würde ich weiter ein paar Stunden ins Rathaus kommen und nur an diesen beiden Themen weiterarbeiten. Es gibt auch einige Dauerthemen wie Hochwasserschutz, Ganztagsschule, Klimaschutz und Verkehr. Doch bei den anderen ist es so: Ist das eine fertig, kommt schon das nächste Projekt.

Bürgermeister Claus Schacht blickt auf seine Amtszeit zurück

Ist das Amt in den 24 Jahren demnach anstrengender geworden?

Ja, das ist es. Die Geschwindigkeit der Entscheidungen hat zugenommen. Die Krisen reihen sich nahtlos aneinander. Nehmen Sie die vergangenen Jahre: Wir waren eingekeilt zwischen den Themen Flüchtlinge und Corona. Das ging zulasten der bisherigen Arbeit.

Hat sich der Umgang mit Bürgern auch verändert?

Der Umgangston ist rauer geworden, Beleidigungen gehören zum Alltag. Ich erinnere mich noch an einen Abend 2019 zur Städtebausanierung Arnum, an dem ich massiv angegriffen worden bin, dabei ist nicht immer sachlich diskutiert worden. Die Chance zirka 10 Millionen Euro Fördergeld vom Bund zu bekommen ist einmalig. Das muss offensichtlich noch besser kommuniziert werden.

Welche Ratskonstellation war eigentlich die beste?

Die beste ist immer die mit den meisten Entscheidungen. Auf alle Jahre gesehen wurden die Beschlussvorlagen meist mehrstimmig beschlossen. In jüngerer Zeit stach mal das knappe, nicht wirklich befriedigende Votum zum Hochwasserschutz heraus. Am Ende ist aber immer, denke ich, im Sinne der Bürger entschieden worden.

Hemmingen bekam 1999 die Stadtrechte verliehen

Ist Ihnen ein Jahr in besonderer Erinnerung?

1999 war ein Hammerjahr. Damals bekam Hemmingen die Stadtrechte verliehen. Die Stadtgesellschaft war im Aufbruch. Das hat auch bei mir unglaubliche Energien freigesetzt. Stadtfest, Weihnachtsmärkte, Gründung des Bauhof e.V. usw.

Es gibt auch einiges, was Sie gern verwirklicht hätten, wo Sie aber an bestimmten Hürden gescheitert sind.

Dass 2003 das geplante Geld für die Umgestaltung des Rathausplatzes gekürzt wurde, hat mich sehr geärgert. Es ist auch sehr schade, dass die Eigentümer des Rathausplatzes so wenig Interesse an der Gestaltung der Außenfassaden haben. Zwei Graffitis sind schon seit Jahren dort und werden nicht entfernt. Dabei hat der Platz mehr Potential. Dem einen oder anderen fehlt dort dieser und jene Laden. Aber man muss auch sehen, wie viele Dienstleister dort sind. Das bringt auch Frequenz. Der Platz heute ist mit dem von 1996 nicht mehr zu vergleichen.

Übergabe an Jan Dingeldey

Wie muss ich mir die Übergabe an Jan Dingeldey vorstellen?

Wir haben schon zusammengesessen. Und wenn Bedarf besteht, kann er mich jederzeit fragen. Es wird in der Stadt an vielen Stellen einen Generationswechsel geben.

Wie meinen Sie das?

Hemmingen erlebt gerade einen Wechsel in der Altersstruktur und ist zu einem attraktiven Zuzugsort für junge Familien geworden. Es sind viele jüngere Menschen in leitender Position: der neue Bürgermeister, die neuen Pastorinnen in Arnum und Wilkenburg, Schulleitungen. Aber es wird der Stadt gut tun. Sie setzen andere, neue Prioritäten.

So wie Sie damals auch andere Prioritäten gesetzt haben?

Es gab keine Krippen und Horte, keine Ganztagsschulen, keine Mensen, und keine Ortsumgehung, am Rathausplatz waren zwei nennenswerte Geschäfte. Der Platz war früher eine Hundewiese. Es gab keinen Real-Markt, keinen Edeka-Markt. Vor mir gab es einen hauptberuflichen Gemeindedirektor und einen ehrenamtlichen Bürgermeister. Die Verwaltung war auf viele Standorte verteilt. 2004 zogen wir dann in den Neubau des Rathauses, einhergehend mit vier Fachbereichen, die es noch heute gibt und die im Wesentlichen die Ratsausschüsse abbilden und sich als gute Lösung erwiesen haben. Ich denke, die zweieinhalb Dekaden sind sichtbar und innovativ.

Zur Galerie Tausende Fotos sind während der Amtszeit von Hemmingens Bürgermeister Claus Schacht gemacht worden. Wir haben in unserem Archiv gestöbert und für jedes Jahr eines herausgesucht.

Werden Sie sich hin und wieder zu Wort melden oder im Hintergrund Strippen ziehen?

Nein, ich werde alles aufmerksam verfolgen, aber ich halte mich raus. Ich habe ja vorgesorgt, bin Vizepräsident im Stadtsportbund Hannover und werde vier Mal in der Woche im Fitnessstudio sein. Außerdem habe ich die ersten von 50 Stunden Gitarren-Unterricht hinter mir. Und ich freue mich darauf, Zeit fürs Lesen, für die Literatur zu haben und zu reisen, zum Beispiel im gemieteten VW-Bus Frankreich abzuklappern.

Bleiben Sie im alten Dorf in Hemmingen-Westerfeld wohnen?

Ja, meine Frau ist noch berufstätig. Und schöner als im alten Dorf kann man nicht wohnen.

Was hätte es denn für einen Abschied gegeben, wenn es nicht Corona geben würde?

Eine Megafeier am Rathaus, bei der jede und jeder kommen mag, der möchte. Ich bin stattdessen bei einzelnen Veranstaltungen und verabschiede mich. Mal dauert es länger, aber mal auch nur fünf Minuten. Corona hat die Strukturen zerstört. Es ist sehr mühsam, wieder alles aufzubauen. Eine Stadt lebt schließlich davon, dass man sich trifft. Und es ist auch Aufgabe der Stadt, solche Treffen zu ermöglichen.

5 Dinge, die Sie (vielleicht) noch nicht über Claus Schacht wussten 1. Prinz Philip, mittlerweile verstorbener Ehemann der britischen Königin Elisabeth II., hat sich mit Claus Schacht unterhalten. Das war 1997 anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Hannover Messe. Was die beiden gesprochen haben, darüber schweigt Schacht diskret. Schacht leitete damals den Geschäftsbereich Oberbürgermeister-Büro in Hannover. 2. Nochmal Großbritannien: Claus Schacht hat einmal in einem Film mit Hape Kerkeling mitgespielt: „Willi und die Windzors“, eine Komödie aus dem Jahr 1996. Er ist als Statist in einer Szene zu sehen, die im Unterhaus spielt. Der Kontakt kam ebenfalls über das Oberbürgermeister-Büro in Hannover zustande. 3. Er hat mal 14 Kilogramm mehr gewogen als heute. Die Gewichtszunahme hing damit zusammen, dass Schacht mit dem Rauchen aufgehört hatte. 4. Schacht ist Vegetarier. Seit etwa einem Jahr isst er fleischlos. Dies hatte sich aus der Fastenzeit heraus entwickelt. 5. In einem Fußballspiel hat er mal sieben Tore geschossen. Das war als Mittelstürmer zu A-Jugend-Zeiten beim HSC Hannover.

Angenommen, es ist Ihr letzter Arbeitstag, Sie sind der Letzte im Rathaus und könnten laut Musik machen. Welches Lied aus der Streaming-Playlist wählen Sie aus?

„I still haven‘t found what I‘m looking for“ von U2 und danach ganz laut „Highway to Hell“ von AC/DC.

Warum AC/DC?

Das höre ich immer, wenn es mir gut geht. Es ist das Lied, dass immer hilft!

Von Andreas Zimmer