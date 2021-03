Arnum

Die Corona-Kontaktbeschränkungen haben die Feuerwehr Arnum hart getroffen. Eigentlich wollten die Ehrenamtlichen in diesem Jahr ganz groß ihr 125-jähriges Bestehen feiern. Doch statt auf eine bunte Party freuen sie sich nun auf bunte Steine.

„Um das Wir-Gefühl und unsere Verbundenheit im Ort zu zeigen, haben wir uns eine Geburtstagsaktion einfallen lassen, die auch kontaktlos möglich ist“, sagt Pressesprecherin Kirstin Mittendorf. Wer der Feuerwehr in Hemmingens größtem Stadtteil gratulieren und ihr etwas schenken möchte, kann im Innenhof des neuen Gerätehauses an der Arnumer Kirchstraße 1a, und zwar im überdachten Bereich zwischen Jugend- und Gerätehaus vor der roten Metallwand, selbst gestaltete Geburtstagssteine ablegen. Mit ihnen soll die auf das Pflaster gemalte Zahl 125 gefüllt werden.

Die bemalten Steine können Gratulanten in die vorgezeichnete Zahl 125 legen. Quelle: Feuerwehr Arnum

Kein Ersatztermin für Jubiläumsfeier der Ortsfeuerwehr

„Die Steine können mit Kreide oder Stiften bemalt, mit Textilien oder anderem verziert werden“, sagt Mittendorf. Einige farbenfroh gestaltete Exemplare liegen bereits am Gerätehaus. Laut Mittendorf dürfen es aber gern noch mehr werden. „Wir freuen uns, wenn noch viele weitere Geburtstagssteine abgelegt werden, die ein bisschen Farbe in das Feuerwehrleben bringen und uns ein Echo aus der Gemeinschaft geben.“

Die Feuerwehr Arnum wünscht sich zu ihrem 125-jährigen Bestehen bunt bemalte Geburtstagssteine wie diese. Quelle: Feuerwehr Arnum

Einen Ersatztermin für das abgesagte Fest zum Jubiläum wollen die Ehrenamtlichen noch nicht festlegen. Ortsbrandmeister Frank Boßdorf sagt: „Wir wissen nicht, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickelt.“ Daher solle zunächst abgewartet werden.

Ausbildung in Arnum nur noch digital

Seit Monaten hat die Pandemie das soziale Leben der Feuerwehrleute komplett zum Erliegen gebracht. „Unser im vergangenen Jahr fertiggestelltes neues Feuerwehrhaus konnten wir bislang noch kaum nutzen“, sagt Boßdorf. Lediglich bei Feuerwehreinsätzen werde es betreten.

Der stellvertretende Ortsbrandmeister Marcus Obst macht deutlich: „Dennoch ist es uns wichtig, miteinander in Kontakt zu bleiben.“ Dies funktioniere mit Telefonaten und Videokonferenzen. Die Ausbildung sei zurzeit ausschließlich digital. „Es gibt Zoom-Konferenzen dazu, wie man die Drehleiter aufstellt sowie von uns extra angefertigte Videos und Präsentationen, wie die einzelnen Gerätschaften zu handhaben sind“, sagt Obst.

Die jüngsten Feuerwehrmitglieder, die Jungen und Mädchen der Kinderfeuerwehr Die Löschteufel, erhalten außerdem regelmäßig in ihrem Briefkasten oder E-Mail-Konto Post. Mittendorf zufolge bekommen diese alle vier Wochen Aufgaben und Rätsel geschickt.

Mitgliederzahl der Feuerwehr Arnum steigt trotz Corona

Dass der Zusammenhalt in der Feuerwehr trotz der Kontaktbeschränkungen gut funktioniert, zeige die Mitgliederzahl. Denn diese sei trotz der Corona-Krise leicht gestiegen. Boßdorf sagt: „Wir haben ein neues Mitglied in der Einsatzabteilung und zwei neue Kinder bei den Löschteufeln.“ Er blicke trotz allem optimistisch in die Zukunft. „Wir erfahren großen Zuspruch von unseren Mitgliedern und haben keine Austritte zu verzeichnen. Wir sind noch da und werden auch nach Corona noch da sein.“

Zur Galerie Zehn Männer haben die Arnumer Feuerwehr nach einem Brand gegründet, durch der Mittendorfsche Hof komplett zerstört wurde.

Chronik der Ortsfeuerwehr Arnum

In ihrer 125-jährigen Geschichte hat die Feuerwehr Arnum bereits mehrere Krisen erfolgreich gemeistert. Gegründet wurde sie am 8. März 1896 von zehn Männern in der Gaststätte Gramann’s Alter Krug, dem heutigen Chinarestaurant an der Göttinger Straße 85. Auslöser war ein Brand, durch den drei Jahre zuvor der Mittendorfsche Hof komplett zerstört wurde. Den ersten großen Einsatz hatten die Freiwilligen 1898 auf dem Gutshof in Reden. Mehr als vier Stunden löschten sie dort mit den Wehren aus Pattensen und Wilkenburg ein großes Feuer, das ein Blitzeinschlag verursacht hatte.

Am 1. August 1927 gründete sich das Musikkorps. Die elf Musiker hatten zwar nur geringe Notenkenntnisse und waren musikalisch nicht ausgebildet. Aber durch eifriges Üben fanden ihre Darbietungen schnell Beifall. Das erste Konzert gab es am 26. Januar 1930, mit großem Erfolg. Daher wurde es von da an jährlich wiederholt.

Die Feuerwehr in den Kriegsjahren

In den Kriegsjahren bewältigte die Feuerwehr viele große Einsätze und übernahm zusätzliche Aufgaben. Durch das Reichsgesetz über das Feuerlöschwesen vom November 1938 wurden die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren zu Hilfspolizeitruppen ernannt und mussten unter anderem den Luftschutz sicherstellen.

Da viele der Feuerwehrmänner als Soldaten eingezogen waren, mussten wehrdienstuntaugliche Männer ihre Aufgaben übernehmen. Bei fast jeder Versammlung gab es außerdem einen gefallenen Kameraden zu beklagen. Nach Kriegsende fand die Feuerwehr schnell zu alter Stärke zurück. 1947 waren wieder 25 Mitglieder aktiv.

Das ist die Ortsfeuerwehr Arnum heute

Seitdem hat sich die Feuerwehr kontinuierlich vergrößert. Heute hat sie insgesamt 471 Mitglieder und einen großen Rückhalt in der Arnumer Bevölkerung. In der Einsatzabteilung sind 61 Männer und fünf Frauen aktiv und im Musikzug 20.

Hinzu kommen 21 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr, die es seit März 1965 gibt, sowie 29 Sechs- bis Neunjährige bei den Löschteufeln, die die Feuerwehr Arnum 2005 als eine der ersten Kinderfeuerwehren in der Region Hannover gründeten. Weitere 316 Menschen sind Fördermitglieder.

Von Stephanie Zerm