Hemmingen

In der vergangenen Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Hemmingen wieder bei Null. Das hatte es seit September 2020 nicht mehr gegeben. Aber wie diszipliniert hält sich die Hemminger Bevölkerung an die Corona-Regeln?

In den etwa anderthalb Jahren seit Ausbruch der Pandemie sind 127 Verfahren eingeleitet worden, weil gegen Corona-Auflagen verstoßen wurde. Das teilte Regionssprecherin Carmen Pförtner mit.

Kontaktbeschränkungen nicht eingehalten

Regionsweit seien es bisher 33.492 Verfahren. Hemmingen sticht hier also nicht wesentlich hervor. Meist seien in Hemmingen die Kontaktbeschränkungen nicht eingehalten worden. 76 Anzeigen hat es Pförtner zufolge hierbei gegeben. 24 Anzeigen wurden gestellt, weil die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung missachtet worden sei. An dritter Stelle mit zwölf Anzeigen folgen die Verstöße gegen die Quarantänevorschriften.

Von Andreas Zimmer