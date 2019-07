Hemmingen-Westerfeld

Die 16-jährige Leonie Rüdiger aus Hemmingen-Westerfeld wird ein aufregendes Jahr in den Vereinigten Staaten verbringen. Als Stipendiatin des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms repräsentiert sie Deutschland als Junior-Botschafterin. Die Patenschaft für Rüdiger übernimmt der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch (SPD). Er war es auch, der nach einer Vorauswahl Einzelgespräche mit den letzten drei Kandidaten für das Programm führte und sich schließlich für Rüdiger entschied.

Rüdiger freut sich: „Ich wollte gerne ein Jahr im Ausland verbringen. Als mögliche Ziele hatte ich Amerika oder auch Südafrika im Auge“. Die 16-Jährige besucht aktuell den zehnten Jahrgang der Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Hemmingen-Westerfeld besucht. Sie wurde als erste Schülerin der KGS für ein Stipendiat des Patenschaftsprogramms ausgewählt.

Rüdiger kommt nach Kansas City

Leonie Rüdiger musste nach der Auswahl noch mehrere Wochen warten, bevor sie den Ort ihres Aufenthalts erfahren hat. Jetzt steht fest: Sie wird in eine junge Familie mit vier Kindern in Kansas City, Missouri, im mittleren Westen der USA kommen. „Dort ist auch noch eine italienische Austauschschülerin in meinem Alter“, sagt Rüdiger. Die Hemmingerin bleibt zunächst zwei Monate dort. Anschließend kann die Familie entscheiden, ob sie Rüdiger für das ganze Jahr bei sich aufnehmen will. Sollte das nicht der Fall sein, kommt Rüdiger in einer andere Familie, die aber ebenfalls in der Kansas City wohnt.

Hat Rüdiger bestimmte Ziele oder Erwartungen? „Ich bin offen und schaue gespannt, was mich erwartet. Ein Kurzbesuch in New York wäre allerdings schon cool“, sagt sie. Rüdiger wurde in verschiedenen Kursen auf ihren Aufenthalt vorbereitet. Dabei ging es auch darum, sich diplomatisch zu verhalten, wenn die jeweilige Familie etwa politische oder religiöse Richtungen vertritt, die nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen. Das sollte für die Hemmingerin allerdings kein Problem sein – soziale Erfahrungen außerhalb des Schulalltags hat sie unter anderem schon als Mitglied des Hemminger Jugendgremiums gesammelt. Zudem ist sie Inhaberin der Jugendleitercard und betreut Kindergruppen auf Freizeiten. Sportlich ist Rüdiger bei der Sportlichen Vereinigung (SV) Arnum engagiert.

Praktikum bei HAZ/NP gemacht

Den Kontakt zu ihrer Familie wird sie während ihres Aufenthaltes über Skype und andere soziale Medien halten. Gibt es neben persönlichen Beziehungen noch etwas, das sie vermissen wird? Da antwortet Rüdiger schnell: „Das deutsche Brot wird mir fehlen. Das mag ich lieber als das in Amerika übliche Weißbrot.“ Ihre Fahrt beginnt am 7. August. Zuvor wird sich Miersch noch einmal in Hemmingen mit ihr treffen, um sie auf ihre Aufgaben als Junior-Botschafterin vorzubereiten. „Ich fühle mich in diesem Programm gut betreut“, sagt die Hemmingerin. Rüdiger hat vor zwei Jahren bei dieser Zeitung im Redaktionsbüro in Laatzen ein Praktikum gemacht und kann sich vorstellen, später auch den journalistischen Beruf zu ergreifen.

Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm ist ein gemeinsames Projekt des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses. Es bietet Schülern und jungen Berufstätigen die Möglichkeit, ein Jahr in den USA zu leben. Gleichzeitig können junge US-Amerikaner ein Jahr in Deutschland verbringen. Anlass der Gründung des Projekts im Jahr 1983 war der 300. Jahrestag der ersten belegten deutschen Einwanderung nach Amerika. Ziel des Programms ist es, ein Netzwerk persönlicher Verbindungen zwischen jungen Menschen zu knüpfen, um gemeinsame politische Wertvorstellungen festzulegen und unterschiedliche Lebensweisen kennenzulernen. tl

Weiterlesen:

– KGS-Erweiterung soll 2021 beginnen

Von Tobias Lehmann