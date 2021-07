Hemmingen-Westerfeld/Wilkenburg

Sonnenschein, Ruhe und viel zu fressen: Während Autofahrer leicht angespannt warten, um an der Einmündung zur Wilkenburger Spinne voranzukommen, stehen rund 200 Meter entfernt davon 17 Störche fast regungslos dicht beieinander auf der frisch gemähten Wiese. „Diese Wiese ist wohl einzigartig. Nirgendwo sonst in der Umgebung finden sie auf Schritt und Tritt so viele Grashüpfer und Heuschrecken“, berichtet Storchenexperte Hans-Jürgen Körber.

Störche kommen aus verschiedenen Nestern zusammen

Darunter sind gerade flügge gewordene Jungstörche aus Wilkenburg, Störche aus Wülfel und vom Horst beim Döhrener Paddelclub. Aber auch ein- und mehrjährige so genannte Junggesellen aus anderen Nestern sind dabei. „Wenn sie sich satt gefressen haben, nehmen sie gern ihre Komforthaltung an“, beschreibt Körber das regungslose Herumstehen mit zeitweisem Gefiederputzen. Schließlich müssen die Tiere Kräfte sammeln, bevor es Anfang August ab zum Winterquartier geht.

Wo soll es denn hingehen? Gleich 17 Störche treffen sich am auf einer gemähten Wiese an der Wilkenburger Spinne. Quelle: Torsten Lippelt

Fast alle Störche in der Region Hannover sind dabei Westzieher. Über Südfrankreich geht es nach Spanien und zum Teil weiter in die Sahelzone. Dabei müssen es vorab zur Stärkung nicht nur Grillen sein: Auch andere Insekten und Regenwürmer, Frösche und Mäuse stehen auf dem Speiseplan. Nach dem Fressen verharren sie wieder tiefenentspannt auf der Stelle.

Von Torsten Lippelt