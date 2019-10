Hemmingen

Radfahrer bleiben schon mal stehen, Spaziergänger verweilen entspannt bei ihrem Anblick: Auf den Wiesen und Weiden zwischen der Leinebrücke nach Wülfel und der Wilkenburger Spinne grasen seit wenigen Tagen rund 400 Schafe, und zwar sogenannte Deutsche schwarzköpfige Fleischschafe. Die ein- bis achtjährigen Mutterschafe sowie fünf Böcke gehören der Springer Schäferei Berger. Spaziergänger kennen die Herde vom Kronsberg, wo die Tiere ab April auf den dortigen Grasflächen unterwegs sind.

In der Abendsonne Schafe zählen

Wegen der geringen Regenfälle in den vergangenen Monaten musste Schäfer Guido Hampel jedoch schon vier Wochen früher als üblich mit den Tieren in die Leinemasch ziehen. Nach Aufenthalten in Laatzen grasen seine Tiere nun in Absprache mit den Grundstückseigentümern saftige Weiden in Hemmingen ab. Zu einem Nickerchen in der Abendsonne können Spaziergänger dort jetzt also entspannt, die friedlich grasenden Schafe zählen.

Von Torsten Lippelt