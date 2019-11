Wilkenburg

Schwerer Verkehrsunfall am Ortseingang von Hemmingen-Wilkenburg: Ein 51-jähriger Motorradfahrer ist am Montagmorgen auf der Wülfeler Straße in den Gegenverkehr geraten, mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt und dabei schwer verletzt worden.

Laut Polizei war der 51-Jährige zuvor gegen 7 Uhr mit seiner Yamaha von Hannover aus auf der Wülfeler Straße unterwegs. In einer Rechtskurve am Ortseingang von Wilkenburg geriet er nahe der Einmündung zur Kirchstraße aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und stieß mit einem Kleinwagen zusammen. Dabei stürzte der Biker und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die 54-jährige Autofahrerin und ihre 52 Jahre alte Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Während des Einsatzes der Rettungskräfte war die Strecke entlang der Unfallstelle vorübergehend gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf rund 4 .500 Euro.

Von Ingo Rodriguez