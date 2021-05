Hiddestorf

Wie die Polizei erst jetzt mitgeteilt hat, ereignete sich bereits am Freitagmittag, 30. April, ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 389. Eine 83-jährige Frau aus Springe kam mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und wurde leicht verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Auto überschlägt sich mehrfach

Die Springerin war, von Hiddestorf kommend, auf der L 389 in Richtung Ronnenberg-Linderte unterwegs. Wie die Beamten mitteilten, kam sie gegen 12.05 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen von der Straße ab. Der VW Golf überschlug sich daraufhin mehrfach und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen.

Die Seniorin erlitt lediglich Verletzungen am Jochbein und an einer Hand. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen wenden sich an das Polizeikommissariat Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170.

Von Mark Bode