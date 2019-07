Devese

Ein Auto ist am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr durch eine Waschanlage in Devese gerast. Dabei wurden zwei Fahrer leicht verletzt. An zwei Autos und an der Waschstraße entstand Totalschaden. Die Polizei bezifferte den Schaden an der Waschstraße auf rund 100.000 Euro und an den beiden Fahrzeugen auf insgesamt etwa 30.000 Euro.

Nach Polizeiangaben sollte ein 91-Jähriger aus Hemmingen mit seinem Mercedes-Benz C 180 in der Waschstraße an der Alfred-Bentz-Straße ein Stück vorfahren. Dabei trat er wegen eines plötzlichen Schwächeanfalls – er hatte seinen Körper nicht mehr unter Kontrolle – das Gaspedal voll durch. Der 91-Jährige gab gegenüber der Polizei an, ihm sei Schwarz vor Augen geworden. Er fuhr mit seinem Auto auf den Wagen vor ihm und schob ihn vor sich her. Es handelte sich um einen BMW, der von einem 81-jährigen Hemminger gesteuert wurde. Der Mercedes fuhr etwa 25 Meter weit und kam erst unter dem Trockner zum Stehen.

Beide Männer zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 91-Jährige musste im Rettungswagen behandelt werden. Polizei und Rettungssanitäter waren im Einsatz.

Von Andreas Zimmer