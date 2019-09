Hemmingen-Westerfeld

Sie klingen himmlisch und performen wie Halbgötter. So beschreiben sich die vier Sänger der 2012 gegründeten A-cappella-Band MÆNNERSACHE in ihrer Biographie selbst. Davon überzeugen wollen Nico Gomez, Lucas Günzel, Severin von Rose und Roland Streicher ihr Publikum bei ihrem Auftritt im Kulturzentrum bauhof am Sonntag, 13. Oktober, um 17 Uhr.

A cappella kann frech und wild sein

Die vier Sänger aus Osnabrück wollen den A-cappella-Stil mit Entertainment, Knowhow und Liebe in das Jahr 2019 tragen. „Denn A capella kann frech und sogar wild sein. Dann heißt er allerdings MÆNNERSACHE“, teilt die Band mit. Das Zusammenspiel von Beatboxing, modernen Effekten und unverwechselbaren Stimmen macht die Band in der breiten Poplandschaft einzigartig.

Herz und Liebe für die Musik

Die vier Sänger verbindet nach eigener Aussage ein gemeinsames Herz und die Liebe für die Musik. Das sei auch für jeden Besucher eines Konzerts spürbar. Wer einen Eindruck von der Musik bekommen will, kann sich bei youtube.com mehrere Videos anschauen. Im Juli hat MÆNNERSACHE ihre Debut-EP mit dem Titel „Mosaik“ veröffentlicht.

Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 17 Euro. Karten im Vorverkauf können bei et cetera, Rathausplatz 2 in Hemmingen-Westerfeld, Schreib Gut(h) an der Göttinger Straße 62 in Arnum und bei der Buchhandlung Decius an der Marktstraße 11 im Laatzener Leine-Center erstanden werden. Restkarten gibt es an der Abendkasse in den Räumen des bauhofs, Dorfstraße 53, in Hemmingen-Westerfeld.

Von Tobias Lehmann