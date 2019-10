Nach mehr als zwei Jahrzehnten als Chef des Stadtteilzentrums Ricklingen hat Hartmut Herbst sich am 1. September in den Ruhestand verabschiedet. Seine Nachfolgerin Anna Strachowska erbt nicht nur einen etablierten und beliebten Stadtteiltreff in Hannover-Ricklingen. Sie muss auch versuchen, den in die Jahre gekommenen Gebäudekomplex zu erhalten.