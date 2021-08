Hemmingen

Wie soll die Verkehrswende in Hemmingen gestaltet werden? Für den Ortsverein Hemmingen/Pattensen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ist dafür der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der Infrastruktur der Radwege besonders wichtig. „Um mehr Menschen aufs Rad zu bringen, braucht es vor allen Dingen ausreichend dimensionierte, attraktive und als sicher empfundene Radwege“, teilt der ADFC mit. Für die Radfahrer und Radfahrerinnen sollte sowohl die objektive als auch die subjektive Sicherheit erhöht werden.

Das Ziel solle sein, dass bis 2024 mindestens 25 Prozent aller Wege mit dem Rad zurückgelegt werden. Langfristig solle der Radverkehr bis zu 50 Prozent ausmachen, wie jetzt bereits in Kopenhagen und Amsterdam, fordert der Club. Der ADFC hat alle vier Bürgermeisterkandidaten der Stadt gebeten, sich zur künftigen Gestaltung des Radverkehrs zu äußern.

Kandidaten sprechen sich für engen Austausch mit dem ADFC aus

Die SPD-Kandidatin Katja Schröder fordert unter anderem eine bessere Beleuchtung für die Radwege, mehr Abstellflächen und eine ausreichende Versorgung mit Ladesäulen für E-Bikes. Sie will sich dafür einsetzen, dass während der gesamten Wahlperiode jährlich ein Mindestbetrag von 200.000 Euro zur Förderung des Radverkehrs in den Haushalt der Stadt aufgenommen wird. Gleichzeitig sollten Fördermöglichkeiten bei Bund, Land und Region Hannover geprüft werden. Schröder spricht sich zudem für eine enge Zusammenarbeit mit dem ADFC aus. Für den Ausbau des Radwegenetzes in Hemmingen könne der ADFC-Plan über die Alltagsrouten als Basis dienen.

Katja Schröder (SPD) will sich dafür einsetzen, dass jährlich mindestens 200.000 Euro im Haushalt bereitstehen, die der Förderung des Radverkehrs dienen. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Der ADFC hatte in einer Umfrage unter den Bürgern ermittelt, welche Radrouten in der Stadt am häufigsten genutzt werden. Dazu zählen unter anderem die Strecken vom Mühlenholzweg bis zum Pattenser Feldweg, von der Straße An der Bauernwiese bis zum Pattenser Feldweg, vom Osterbrückenweg bis Arnum-Mitte, von Wülfel nach Hiddestorf und von Ronnenberg bis Wülfel über die Weetzener Landstraße.

Dingeldey fordert „rollwiderstandsarmen Asphalt“

Der CDU-Kandidat Jan Dingeldey nennt „als Zielgröße rund 300.000 Euro per anno“ für den Radverkehr in der Stadt. Er weist zugleich darauf hin, dass die Umsetzung konkreter Projekte häufig auch an personellen Kapazitäten im Rathaus scheitert. Planungsaufträge sollten deshalb so weit möglich auch extern vergeben werden. Weiterhin fordert Dingeldey, dass Radwege „einen rollwiderstandsarmen Asphalt haben, im besten Fall unterbrechungsfrei sind und sie sich die Fläche nicht mit dem Fußverkehr teilen müssen“. Auch der CDU-Kandidat spricht sich für eine enge Zusammenarbeit mit dem ADFC aus und hebt ebenfalls das Alltagsroutenkonzept hervor.

Jan Dingeldey (CDU): „Planungsaufträge sollten so weit möglich auch extern vergeben werden.“ Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Der Kandidat der Bündnisgrünen, Jürgen Grambeck, fordert 310.000 Euro pro Jahr für den Radverkehr. Neben dem intensiven Austausch mit dem ADFC-Ortsverein will er sich für die Benennung eines Radverkehrsbeauftragten einsetzen. Die bereits bestehende AG Radverkehr sollte regelmäßig die Einhaltung der gesetzten Ziele überprüfen und diese bei Bedarf auch anpassen. Weiterhin spricht sich Grambeck für die Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen aus. Als gute Grundlage für die Neugestaltung der ehemaligen Bundesstraße 3 in Arnum sieht er den vom ADFC bereits vorgeschlagenen „Shared space“, also eine Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer.

Jürgen Grambeck (Bündnisgrüne) möchte die Funktion eines Radverkehrsbeauftragten schaffen. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Harder fordert optimiertes Radwegenetz zwischen den Ortsteilen

Einzelbewerber Veikko Harder spricht sich für eine „intelligente Mischung des ÖPNV und des Individualverkehrs aus Auto, Motorrad, Fahrrad und Fußgängern“ aus. Er fordert eine Optimierung des Radwegenetzes zwischen den Ortsteilen. Im Idealfall sollten die Wege so gebaut werden wie der erst in diesem Jahr fertiggestellte Abschnitt zwischen Devese und Ronnenberg. Harder schlägt vor, direkt nach der Wahl das Gespräch mit der Region Hannover zu suchen und eine Machbarkeitsstudie anzuregen. Weiterhin sollte die Stadt aus Sicht von Harder den privaten oder auch dienstlichen Kauf von Lastenfahrrädern bis zu 50 Prozent fördern.

Einzelbewerber Veikko Harder fordert eine Optimierung des Radwegenetzes zwischen den Ortsteilen. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Alle Antworten der vier Bürgermeisterkandidaten sind in voller Länge auf der Internetseite adfc-hemmingen-pattensen.github.io zu lesen.

Von Tobias Lehmann