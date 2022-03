Hemmingen

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Hemmingen/Pattensen fordert zügige Verbesserungen der Radwege. „Der Bedarf ist da“, teilt ADFC-Pressewart Udo Scherer als Ergebnis der jüngsten Mitgliederversammlung mit. Der Rat der Stadt Hemmingen hat 150.000 Euro im aktuellen Haushalt für Sanierungen vorgesehen. Doch dem ADFC ist das zu wenig. „Viele bereits zusammengefasste Mängelsituationen bleiben damit unbearbeitet“, teilt der Club mit.

Die ADFC-Gruppe hatte gemeinsam mit Hemminger Bürgern in mehreren Workshops bereits 2020 zehn Alltagsrouten für Radfahrer in Hemmingen benannt, die besonders häufig genutzt werden. Dazu gehören unter anderem die Strecken vom Mühlenholzweg bis zum Pattenser Feldweg, von der Straße An der Bauernwiese bis zum Pattenser Feldweg, vom Osterbrückenweg bis Arnum-Mitte, von Wülfel nach Hiddestorf und von Ronnenberg bis Wülfel über die Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld. Für diese Routen sollte die Stadt die Modernisierung und Instandhaltung priorisieren. Mindeststandards sollten hochwertige Beläge mit ebenerdigen Übergängen und fahrradfreundliche Ampelschaltungen sein.

Zurzeit sind großzügige Förderungen für den Radwegeausbau in Hemmingen möglich

Der ADFC weist auf die aktuell recht hohen Förderangebote des Bundes für den Ausbau der Radwege hin. Diese sollten sowohl in Hemmingen wie auch in Pattensen in Anspruch genommen werden. Es müsse noch deutliche Verbesserungen geben, um verlässliche und schnelle Fahrradwege zur Arbeit oder zur Schule vorweisen zu können, heißt es.

In Verbindung damit teilt der ADFC auch mit, dass die Mitglieder eine Studentin bei ihrer Masterarbeit begleitet haben, die eine geeignete Schulradwegkonstellation für Pattensen erarbeitet hat. Sie stellt darin acht Hauptrouten und vier alternative Wege zur KGS vor. Insgesamt sollen in Pattensen noch mehr Bürger für die Fahrradpolitik gewonnen werden, damit „sich die zarten Erfolgspflänzchen wie die Radstation vor Lidl oder die Verbesserungen bei der Ortsdurchfahrt in Jeinsen nicht alleine fühlen“, teilt der Club mit. Der Ortsverband will sich gleichberechtigt um Hemmingen und Pattensen kümmern, doch von den aktuell 154 Mitgliedern sind 120 aus Hemmingen und nur 34 aus Pattensen.

ADFC-Radwerkstatt ist wegen der Corona-Pandemie immer noch geschlossen

Alle bisherigen Amtsträger wurden in der digitalen Mitgliederversammlung schließlich für zwei Jahre bestätigt. Jens Spille bleibt Sprecher des Clubs, Günther Kleinod kümmert sich um die Radtouren, Michael Maier um die Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt an der Heinrich-Hertz-Straße und Joachim Amtsfeld um Radtouren wie auch die Werkstatt. Die Selbsthilfewerkstatt hat Ende des vergangenen Jahres bereits ihr fünfjähriges Bestehen gefeiert. Wegen der Corona-Pandemie ist sie aktuell aber immer noch geschlossen. In der Werkstatt bieten ADFC-Mitglieder ehrenamtlich an, defekte Räder kostenfrei zu reparieren. So werde insbesondere auch der Mobilitätsbedarf der in Hemmingen lebenden Flüchtlinge gedeckt.

Der ADFC stellt sich angesichts des Kriegs gegen die Ukraine darauf ein, hier künftig noch aktiver werden zu müssen. „Der ADFC Hemmingen/Pattensen ist betroffen und schockiert über den Angriff auf die Ukraine, über einen Krieg in Europa. Wir drücken allen Menschen in der Ukraine unsere volle Solidarität aus und hoffen auf ein baldiges friedliches Ende“, heißt es in der Stellungnahme des Clubs. In der Erwartung weiterer Flüchtlinge bittet der Club um Spenden insbesondere von Kinder- und Damenrädern, die dann aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden können. Spenderinnen und Spender melden sich per E-Mail an fahrrad-selbsthilfewerkstatt-hemmingen@web.de. Da die Werkstatt noch geschlossen ist, werden dann individuelle Übergangstermine vereinbart.

Von Tobias Lehmann