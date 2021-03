Hemmingen

Der Ortsverband Hemmingen/Pattensen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) stellt die im vergangenen Jahr ausgearbeiteten Hemminger Alltagsrouten in einer Onlineveranstaltung vor. Bürger hatten 2020 auf Anregung des ADFC zahlreiche Vorschläge dafür gemacht.

Die Clubmitglieder haben daraus eine Radwegestruktur für die Stadt erarbeitet, die jetzt auch offiziell ausgewiesen werden soll. Zurzeit gibt es dafür allerdings noch unterschiedliche Budgetvorstellungen des ADFC und der Stadtverwaltung.

ADFC diskutiert über Verkehr

Das Thema soll online am Dienstag, 23. März, von 18.30 bis 20 Uhr diskutiert werden. „Es geht um die Verkehrswende und das dazu erforderliche Geld“, teilt der ADFC mit. Bürger können sich per E-Mail an adfc.hemmingen.pattensen@gmail.com anmelden. Sie bekommen dann den entsprechenden Link zugeschickt.

Von Tobias Lehmann