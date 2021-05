Hemmingen

Ratsfrau Ulrike Roth (Bündnisgrüne) fühlte sich in der Sitzung der Hemminger AG Radverkehr am vergangenen Montag zunächst ziemlich allein. Sie war für eine kurze Zeit die einzige politische Vertreterin, die an der hybriden Sitzung mit Vertretern der Stadtverwaltung, des ADFC und des ADAC teilnahm. Später schaltete sich noch SPD-Ratsherr Kurt Pages dazu.

Was war geschehen? Pages kam aufgrund technischer Probleme etwas später in die virtuelle Sitzung. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulff Konze hatte hingegen von der Stadtverwaltung gar keine Einladung erhalten. „Ich wusste nichts von dem Treffen“, sagte er. Stattdessen hatte die Stadtverwaltung CDU-Ratsfrau Maren Reese zu der Sitzung eingeladen, die aus privaten Gründen nach Erhalt der Einladung abgesagt hatte. Nach Auskunft von Bürgermeister Claus Schacht hatte die CDU-Fraktion Reese offiziell als Vertreterin benannt und deshalb sei auch sie eingeladen worden.

Kein Interesse am Radverkehr? Grüne ziehen Vorwurf zurück

Die Bündnisgrünen waren aufgrund der mangelnden Beteiligung nach der Sitzung so enttäuscht, dass sie der SPD und der CDU in einer Pressemitteilung vorwarfen, kein Interesse an der Förderung des Radverkehrs in Hemmingen zu haben. Sie sprachen sogar von einem Boykott der AG Radverkehr. Ulrike Roth hat diesen Vorwurf mittlerweile mit dem Hinweis auf die Verwirrung um die Einladungen zurückgezogen. „Es würde jedoch für ein größeres Engagement der beiden GroKo-Fraktionen sprechen, wenn ihre Vorsitzenden an der AG teilnehmen würden“, sagte sie.

Konze will sich bei der Stadtverwaltung jetzt erneut in den Verteiler der Einladungen aufnehmen lassen. „Ich habe bereits an der ersten Sitzung der AG teilgenommen und will dies auch weiterhin“, sagte er. Gleichzeitig wies er aber darauf hin, dass seine Fraktion sich nicht von den Grünen vorschreiben lasse, welche Mitglieder in Arbeitsgruppen entsendet werden. „Wir haben sehr leistungsfähige Mitglieder in unserer Ratsfraktion, die alle ein Interesse an der Förderung des Radverkehrs haben“, sagte Konze.

Viele Sitzungen der AG Radverkehr wegen Corona ausgefallen

Der Rat hatte die Gründung der Arbeitsgemeinschaft auf Antrag der Grünen 2019 beschlossen. Die AG tagt in vertraulicher Runde. Der Gruppe gehören Vertreter von Politik, Verwaltung und Polizei sowie des ADFC, ADAC und der Fridays-for-Future-Gruppe aus Hemmingen an. Im vergangenen Jahr mussten allerdings viele Sitzungen wegen Corona ausfallen. Ziel der AG ist es, eine Prioritätenliste zur Förderung des Radverkehrs zu erarbeiten. Bürgermeister Schacht sagte: „Die aktuelle Sitzung verlief sehr konstruktiv, und es wird nicht die letzte gewesen sein.“

Der ADFC-Ortsverband hatte rund 300.000 Euro zur Förderung des Radverkehrs in diesem Jahr gefordert. Die Große Koalition hatte mit ihrer Mehrheit jedoch nur 100.000 Euro zu diesem Zweck beschlossen. SPD-Fraktionschef Jens Beismann wies jetzt darauf hin, dass es dafür aber auch Gründe gebe. Zum einen müsse die Stadtverwaltung beschlossene Projekte personell auch umsetzen können. Zum anderen müsse neben der Suche nach Fördermitteln auch sehr genau geprüft werden, welche Institution jeweils zuständig sei. „Für einige Projekte sind auch das Land oder die Region Hannover zuständig. Das müssen wir uns genau ansehen“, sagte er.

Von Tobias Lehmann