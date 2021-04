Es sind die ersten Abitur-Prüfungen an der Hemminger Carl-Friedrich-Gauß-Schule unter Pandemie-Bedingungen – und das nach einem Schuljahr, in dem viel Präsenzunterricht ausfiel: „Die meisten Schüler stehen unter großem Druck und sind sehr angespannt“, sagt Schülersprecher Tom Baumgarte. Er startete am Montag vergangener Woche mit einer Geschichtsklausur in seine Abitur-Prüfungen. Zusätzlich zum Prüfungsstress sei die Angst unter den Schülern groß, sich durch Kontakte an der Schule mit dem Coronavirus zu infizieren und ihre Familien anzustecken.

Nach Angaben des KGS-Elternratsvorsitzenden Thorsten Langner ist dies jedoch seit Beginn der Pandemie vor mehr als einem Jahr nicht passiert. „Die Zahl der Corona-Fälle an der KGS ist sehr gering, und es ist kein einziger Fall bekannt, bei dem sich das Virus an der Schule verbreitet hat.“

Kein Maskenzwang bei Abitur-Klausur

Da für alle übrigen Schüler zur Zeit das sogenannte Szenario C gilt, bei dem sie Zuhause lernen, sind die 87 Abiturienten momentan die einzigen Schüler in der KGS an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld. Dennoch gibt es ein strenges Hygiene-Konzept. Schulleiter Gregor Ceylan berichtet: „Zu Beginn der Prüfungen werden alle Schüler befragt, ob sie sich gesund fühlen und keine Corona-Symptome haben.“ Bis sie auf ihrem Platz sitzen, müssen alle eine Maske tragen. Erst dort dürfen sie sie abnehmen.

Abiturient Tom Baumgarte sagt. „Es ist eine große Erleichterung, dass wir während der Klausuren keine Masken tragen müssen.“ Vor allem bei Brillenträgern würden sonst immer die Gläser beschlagen. In den Prüfungsräumen sei genügend Platz, um Abstand zum Nachbarn einzuhalten. „Bei meiner Geschichtsklausur waren wir nur acht Schüler in einem Raum und konnten uns dort gut verteilen.“ Ceylan zufolge wird zusätzlich regelmäßig gelüftet. Schüler mit Vorerkrankungen dürften die Prüfungsaufgaben zudem in einem eigenen Raum bearbeiten.

Zwar ist die Testpflicht für Abiturienten kurz vor Beginn der Prüfungen vom Niedersächsischen Kultusministerium aufgehoben worden. Baumgarte berichtet: „Die meisten Schüler testen sich aber trotzdem vor Beginn der Klausuren.“ Jeder Abiturient habe schon vor Aufhebung der Testpflicht von der Schule für jede der fünf Prüfungen einen Schnelltest zur Verfügung gestellt bekommen. Diese würden die meisten Schüler auch nutzen. Zusätzlich stehen laut Ceylan auch in der Schule Corona-Tests zur Verfügung.

Schüler fühlen sich gut vorbereitet

Obwohl viel Präsenzunterricht ausgefallen ist, fühlt sich Baumgarte gut auf die Abitur-Prüfungen vorbereitet. „Wir haben auch während des Homeschoolings ausreichend Aufgaben bekommen und hatten regelmäßig Videokonferenzen mit den Lehrern.“ Laut Schulleiter Ceylan ist dies bei einigen Schülern sogar besser als der gewöhnliche Präsenzunterricht angekommen. „Wir haben auch Rückmeldungen von einigen Abiturienten erhalten, dass sie Zuhause besser lernen konnten.“

Da wegen des versäumten Unterrichts nicht alle Schulen in Niedersachsen die gleichen Themen behandeln konnten, können die Lehrer bei den Prüfungen für das Zentralabitur nun aus mehreren Themenvorschlägen wählen. „So können sie die Aufgaben zielgenau auf die Lerngruppen ausrichten“, sagt Ceylan.

Freude über Abitur-Prüfung

Obwohl Anfang des Jahres Schulleiterverbände forderten, die Abitur-Prüfungen ausfallen zu lassen und stattdessen einen Notendurchschnitt des Jahres als Gesamtzensur zu akzeptieren, ist Ceylan über die jetzige Regelung erleichtert. „Es war eine gute Entscheidung, das Abitur durchzuführen“, betont er. Es sei für die Schüler die beste Lösung.

Das sieht Schulelternratsvorsitzender Langner genauso. „Ich persönlich finde es sehr gut, dass die Prüfungen stattfinden. Die Schüler haben sich lange darauf vorbereitet.“

„Wir sind froh, jetzt Abi machen zu können“, sagt auch Baumgarte und spricht damit für einen Großteil seiner Mitschüler. „Wir haben lange darauf hin gearbeitet, und viele haben schon einen Studienplatz.“ Im August möchte er ein duales Studium beim Land Niedersachsen anfangen.

Stephanie Zerm