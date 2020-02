Arnum/Pattensen-Mitte

Starke Windböen haben am Sonntagabend Absperrschranken zur neuen B 3 auf den bereits genutzten Straßenabschnitt zwischen Arnum und Pattensen geweht. Die Feuerwehr Arnum rückte mit 20 Einsatzkräften in drei Fahrzeugen aus und räumte die Fahrbahn. Anschließend wurde die Straße provisorisch abgesperrt, um zu vermeiden, dass Fahrzeuge auf die noch nicht fertiggestellte neue Umgehungsstraße fahren. Die Feuerwehrmitglieder beendeten ihren Einsatz nach rund 90 Minuten und übergaben die Einsatzstelle an die Polizei.

Von Tobias Lehmann