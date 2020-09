Hemmingen-Westerfeld

Auf die Abstandssensoren von einem Mercedes und einem BMW hatten es Unbekannte in Hemmingen-Westerfeld abgesehen. In der Nacht zu Dienstag machten sich die Diebe an einem Mercedes zu schaffen, der an der Straße Am Sportfeld geparkt war. „Dort wurde das Emblem samt Elektronik aus der Front ausgebaut und entwendet“, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Weiterer Abstandssensor in Hemmingen-Westerfeld gestohlen

Nur wenige hundert Meter entfernt war ein BMW an der Straße Rohrdiek abgestellt. Dort entwendeten Unbekannte die Sensoren aus dem Stoßfänger. Die Polizei bittet, dass sich mögliche Zeugen in beiden Fällen unter Telefon (0 51 09) 51 71 50 im Kommissariat in Ronnenberg melden, das auch für Hemmingen zuständig ist.

Von Andreas Zimmer