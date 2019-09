Hemmingen

Der russische Musiker Alexander Fiseisky spielt am Sonntag, 6. Oktober, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Musik in St. Augustinus“ deutsche und russische Orgelmusik. Mit dem Konzert soll die 25-jährige Kooperation zwischen Hannover und Moskau in der katholischen Pfarrgemeinde St. Augustinus gewürdigt werden, zu der auch die St. Johannes Bosco Kirche in Hemmingen gehört. Die Kooperation begann 1994 mit einem ersten Orgelkonzert von Fiseisky in St. Augustinus. Von 2001 bis 2005 folgten dann fünf Orgelseminare mit rund 50 Studierenden aus Russland, die mit Konzerten in St. Augustinus endeten. Ein Höhepunkt war 2003 ein Konzertzyklus der Studierenden im damaligen Freizeitheim Ricklingen, in der Michaeliskirche und in St. Augustinus, der unter der Schirmherrschaft des früheren Ministerpräsidenten Christian Wulff stand. Inzwischen sind in der Reihe „Musik in St. Augustinus“ mehr als 260 Konzerte veranstaltet worden, bei denen mehr als 800 Musiker mitwirkten.

Fiseisky wurde vonJelzin ausgezeichnet

Fiseisky gilt als der bedeutendste und einflussreichste Organist Russlands. Er ist Solo-Organist der Moskauer Staatlichen Philharmonischen Gesellschaft, Leiter der Orgelabteilung an der Russischen Gnessin Musikakademie und Professor des Moskauer Alfred Schnittke Musikinstituts. Außerdem ist er unter anderem Präsident des Wladimir Odojewskij Orgelkunstzentrums und Mitglied im Gremium, das den Ausbildungsstandard im Fach Orgel an sämtlichen Musikakademien Russlands festlegt.

Fiseisky konzertierte bereits in mehr als 30 Ländern. Im Bachjahr 2000 führte er in Deutschland viermal das Gesamtorgelwerk von Johann Sebastian Bach auf, davon zweimal im Rahmen der EXPO 2000 in Hannover, und in Düsseldorf an einem einzigen Tag als Bach-Marathon. Dafür wurde in Moskau eine Eintragung ins Buch der Rekorde des Planeten Erde vorgenommen. 1997 wurde Fiseisky vom damaligen Präsidenten Jelzin mit dem Titel „Verdienter Künstler Russlands“ ausgezeichnet.

Vor dem Konzert ist Wernstedt zu Gast bei „Talk im Turm“

Vor dem Konzert beginnt um 16.45 Uhr die Veranstaltungsreihe „Talk am Turm“. Dabei interviewt Winfried Dahn, Leiter der Konzertreihe, den ehemaligen niedersächsischen Kultusminister und Präsidenten des Niedersächsischen Landtags, Rolf Wernstedt ( SPD). Das Thema lautet Weltoffenheit auch mit Russland – denn Russland ist „mehr als aktuelle Tagespolitik“.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der St. Augustinuskirche an der Göttinger Chaussee 145 in Hannover-Ricklingen. Auf dem Programm stehen unter anderem Stücke von Bach, Brahms, Mendelssohn-Bartholdy und Schostakowitsch. Das Spiel auf der Lobback-Orgel wird von Berufsschülern auf eine Leinwand übertragen. Der Eintritt beträgt 8 Euro. Für Kinder und Jugendliche ist das Konzert kostenlos.

Wegen der Großbaustelle vor der Kirche ist das Parken auf der Göttinger Chaussee nicht möglich. Die Veranstalter empfehlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Besucher, die dennoch mit dem Auto kommen, können hinter dem Don-Bosco-Haus parken. Die Zufahrt ist über die Tillystraße möglich. Außerdem können sie den Parkplatz der Martin Braun KG neben der St.-Augustinuskirche an der Tillystraße 1 nutzen.

Von Stephanie Zerm