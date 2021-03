Hemmingen

Eine neue Verbindung soll die viel befahrene Weetzener Landstraße in Hemmingen vor dem Verkehrskollaps bewahren. Die Stadtverwaltung schätzt die Kosten auf zunächst 700.000 Euro. Beim Bau der neuen Straße – geplant ist die Verlängerung der Alfred-Bentz-Straße – möchte die Stadt Hemmingen von einem Zuschuss von bis zu 75 Prozent profitieren.

Höhere Ausgaben seien möglich, je nachdem, was die archäologischen Untersuchungen in dem Gebiet ergeben und was als Ausgleich für die versiegelte Fläche notwendig ist. Die Stadt muss sich bald entscheiden: Bis Ende Mai muss sie bei der Landesnahverkehrsgesellschaft erst die Aufnahme ins Förderprogramm für 2022 beantragen, wozu sie einen Vorentwurf benötigt, und später dann den konkreten Förderantrag stellen.

Weetzener Landstraße vom Verkehr entlasten

Die Weetzener Landstraße gehörte bisher mit der B-3-alt zu den Straßen im Hemminger Stadtgebiet mit dem meisten Verkehr. Nun soll vor allem die Strecke zwischen dem Real-Markt-Kreisel und der Kreuzung B-3-alt/Weetzener Landstraße entlastet werden. Die neue etwa 240 Meter lange Verbindung soll in einen geplanten Kreisel an der B-3-alt münden. Wer also künftig zum Beispiel von der B-3-Ortsumgehung in Devese abbiegt, wäre dann schneller in Richtung Arnum unterwegs.

Zurzeit endet die Alfred-Bentz-Straße, die am Aldi-Markt vorbeiführt, an einem Grünzug. Künftig verläuft sie zwischen dem Gartencenter Glende an der B-3-alt und dem Wald zwischen Hemmingen-Westerfeld und Arnum und damit durch die sogenannte Fläche 60. Dabei handelt es sich um ein geplantes Neubaugebiet an der Bundesstraße 3.

Alfred-Bentz-Straße auch ohne Neubaugebiet verlängern

Die Straße solle auch gebaut werden, wenn das Neubaugebiet nicht verwirklicht werden könne, sagte Fachbereichsleiter Axel Schedler in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt. Erst müsse konkret geplant werden, um dann die Grundstücke dafür zu erwerben. Schedler sagte, es gebe noch keinen genauen Zeitplan, aber er gehe davon aus, dass die Verhandlungen über den Grunderwerb in diesem Jahr beginnen.

Michael Graupner vom Büro BPR in Hannover stellte den Vorentwurf im Ausschuss im Rathaus vor. Beim Übergang zur Alfred-Bentz-Straße – dort kreuzt ein Radweg – sei eine Trenninsel geplant, gegebenenfalls sogar eine Ampel. Der Geh- und Radweg an der Nordseite, das wurde im Ausschuss deutlich, soll wegen des dortigen Zwei-Richtungs-Verkehrs von 2,50 Meter auf drei Meter verbreitert werden. Das allerdings verteuert das Projekt um rund 50.000 auf voraussichtlich 700.000 Euro.

Anwohner äußern Kritik

Nach dem einstimmigen Votum im Fachausschuss wird sich am 18. März der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss mit dem Vorhaben befassen. Und was passiert, wenn der Antrag in das Programm oder gar später der Förderantrag abgelehnt werden? „Dann muss die Maßnahme neu bewertet werden“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Einige Anwohner der Alfred-Bentz-Straße betrachten die Pläne der Stadt mit Skepsis. Sie fordern, dass die Fahrzeugzahlen auf dieser Straße neu berechnet werden müssen, schließlich sei die Verkehrslage seit Eröffnung der B-3-neu im November 2020 eine andere. Außerdem verweisen sie darauf, dass es abschnitts- und zeitweise dort schon jetzt wegen parkender Fahrzeuge eng sei.

Schacht: Parkregelungen und Schilder werden später geändert

Bürgermeister Claus Schacht (SPD) erläuterte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass es jetzt erst einmal um die Aufnahme ins Förderprogramm gehe. Die verkehrsbehördlichen Anordnungen könne die Stadt später selbst treffen. Die prognostizierten Fahrzeugzahlen seien keinesfalls veraltet, sondern stammten aus dem aktuellen Verkehrsentwicklungsplan der Stadt. Demnach sind heute rund 9000 Fahrzeuge auf der nördlichen Alfred-Bentz-Straße unterwegs. Nach dem Bau der Spange werden täglich rund 8000 Fahrzeuge über die Alfred-Bentz-Straße rollen, der nördliche Teil der Straße wird demnach entlastet. Der Verkehr auf der Weetzener Landstraße könnte so um etwa 1600 Fahrzeuge verringert werden.

