Hemmingen-Westerfeld/Devese

Es wird möglicherweise noch drei bis vier Jahre dauern, bis die Verlängerung der Alfred-Bentz-Straße gebaut ist. Das hat sich in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses abgezeichnet, wie Bürgermeister Claus Schacht auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte.

Die neue Verbindung soll die viel befahrene Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld und Devese vor dem Verkehrskollaps bewahren. Schacht zufolge haben sich die Antragsfristen nun geändert. Die Stadt muss demnach ihren Bebauungsplan bis August fertig haben – was nicht zu schaffen sei. Ursprünglich sollte der Verwaltungsausschuss am Donnerstag, 18. März, beschließen, dass die Stadt bei der Landesnahverkehrsgesellschaft zunächst die grundsätzliche Aufnahme in das Förderprogramm für 2022 beantragt, um dann später den konkreten Förderantrag zu stellen.

Neue Straße soll Weetzener Landstraße vom Verkehr entlasten

Die Stadtverwaltung schätzt die Kosten für die Verlängerung der Alfred-Bentz-Straße zunächst auf 700.000 Euro. Beim Bau der neuen 240 Meter langen Strecke möchte die Stadt von einem Zuschuss von bis zu 75 Prozent profitieren. Zurzeit endet die Alfred-Bentz-Straße an einem Grünzug.

Trotz der Verzögerung forderte der Verwaltungsausschuss – wie zuvor bereits der Fachausschuss – den Geh- und Radweg an der Nordseite wegen des dortigen Verkehrs in zwei Richtungen von 2,50 Meter auf drei Meter zu verbreitern. Dies soll nun bei der künftigen Planung berücksichtigt werden.

Anwohner sehen Pläne skeptisch

Einige Anwohner der Alfred-Bentz-Straße betrachten die Pläne der Stadt mit Skepsis. Sie fordern, die Fahrzeugzahlen auf der Straße neu zu berechnen. Denn die Verkehrslage sei seit der Eröffnung der B-3-neu im November 2020 eine andere. Außerdem sei es stellenweise wegen parkender Fahrzeuge jetzt schon eng.

Bürgermeister Claus Schacht sagte, verkehrsbehördliche Anordnungen wie das Ausweisen von Tempo 30 könne die Stadt später selbst treffen, allerdings nur für den Teil der Straße vom Real-Markt bis zum Spielplatz am Grünzug. Auf der neuen Verbindung gelte Tempo 50, sonst erhalte die Stadt keinen Zuschuss.

Von Andreas Zimmer