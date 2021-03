Hemmingen

Das Kulturzentrum bauhof setzt die Gesprächsreihe Blaue Stunde auch im nächsten Monat fort. Dort werden die Sängerin und Schauspielerin Alix Dudel und der Musiker Lars Redlich Gäste des Onlineformats sein. Zudem wird der Zauberkünstler Alexander Merk eine Show mit neuen Tricks ebenfalls online präsentieren.

22 Gäste waren bei Onlinegespräch mit Juliano Rossi dabei

Das Kulturzentrum hatte die Onlinegespräche im März erstmals angeboten, um in dem wegen der Pandemie sehr eingeschränkten kulturellen Bereich eine Alternative anzubieten. An jedem Gespräch nimmt ein Künstler teil, der von Mitgliedern des bauhof-Vorstands zu seinem Leben und seiner Arbeit interviewt wird. Am Sonntag, 21. März, stellte sich Juliano Rossi den Fragen. 22 Gäste haben online bei der kostenlosen Veranstaltung mitgemacht, teilt Sprecherin Ingrid von Drathen mit.

Musiker Juliano Rossi hat beim Onlinegespräch im bauhof auch Privates erzählt. Quelle: Jens Anders

Der Swing- und Jazzmusiker erzählte unter anderem, dass er als Kind nicht nur musik-, sondern auch sportbegeistert war. Im Tennis habe er es sogar bis in die Talentauswahl von Günther Bosch, dem früheren Tennistrainer von Boris Becker, geschafft. Rossi habe den kulturellen Lockdown genutzt, um ein neues Album aufzunehmen, das noch im Frühjahr erscheinen soll. Die Gäste der Blauen Stunde waren die ersten, denen er eine musikalische Kostprobe davon gab. „Es war eine kurzweilige Stunde mit viel Humor“, sagt von Drathen.

Dudel und Redlich stellen sich den Fragen in der Blauen Stunde

Jetzt freut sich das Team auf die nächsten Gäste. Alix Dudel wird am Sonntag, 11. April, ab 18 Uhr online gehen. Die Sängerin mit dem rauchigen Timbre in der Stimme begann ihre Karriere 1987 mit Chansonklassikern unter anderem von Erich Kästner und Kurt Tucholsky. Seitdem war sie Gast auf zahlreichen internationalen Bühnen, unter anderem in New York.

Lars Redlich berichtet von seinem künstlerischen Leben am Sonntag, 25. April, ab 18 Uhr. Sein Soloprogramm „Lars but not least“ mit einer Kombination aus Show, Kabarett und Musikcomedy mit eigenen Songs führte er noch im vergangenen Jahr vor Beginn der Pandemie im bauhof auf.

Beide Veranstaltungen sind kostenlos und finden auf der Videoplattform Zoom statt. Wer daran teilnehmen möchte, meldet sich per E-Mail an info@bauhofkultur.de an.

Zauberkünstler Alexander Merk präsentiert neue Tricks

Zauberkünstler Alexander Merk war in den vergangenen Wochen bereits zweimal in Onlineveranstaltungen des bauhof zu Gast. Quelle: privat

Zauberkünstler Alexander Merk war in den vergangenen zwei Monaten bereits zweimal in vom bauhof organisierten Onlineveranstaltungen zu Gast. Jetzt präsentiert er neue magische Tricks. Interaktiv und visuell werde die neue Show viele Zuschauer zum Lachen und Staunen bringen, verspricht das Kulturzentrum. Die Tickets können über die Internetseite www.alexander-merk.de erworben werden.

Die Teilnahme an der rund 45-minütigen Show kostet 19 Euro. Die Zuschauer dürfen, wenn sie wollen, auch aktiv an dem Programm teilnehmen und von zu Hause aus Fragen stellen.

Von Tobias Lehmann