Harkenbleck

Wegen Trunkenheit am Steuer muss sich ein Laatzener verantworten, der mit seinem Audi A6 in der Nacht zu Sonnabend in Schlangenlinie von Reden nach Harkenbleck gefahren sein soll. Dabei hatte ihn ein Passant beobachtet. Die um 2.14 Uhr herbeigerufene Polizei steuerte das Haus des Fahrzeughalters in Harkenbleck an und traf dort den Halter samt eines Bekannten an. Beide waren laut Polizeibericht alkoholisiert.

Der Bekannte, ein 57-jähriger Laatzener, räumte gegenüber den Beamten ein, das Auto gesteuert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der Laatzener wurde daraufhin zur Wache nach Ronnenberg mitgenommen, wo eine Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Von Johannes Dorndorf