Hemmingen

Eine Ampel an der erst im November 2020 eröffneten B-3-Ortsumgehung Hemmingen ist bei einem Unfall beschädigt worden.

Autofahrer, die aus Richtung Pattensen kommen und in Höhe Ohlendorf rechts nach Arnum in die Hiddestorfer Straße abbiegen möchten, mussten besonders aufpassen, denn das Rotlicht war um 90 Grad in Richtung Arnum verdreht. Offenbar hat ein Bus oder Lastwagen die Ampel an der Rechtsabbiegespur gestreift. „Einen Hinweis auf den Verursacher gibt es noch nicht“, teilte das Polizeikommissariat Ronnenberg auf Anfrage mit. Die Beamten sind auch für Hemmingen zuständig. Über die Schadenshöhe konnten sie noch keine Angaben machen. Mittlerweile wurde die Ampel repariert.

Ortsumgehung kurzfristig gesperrt

Die B-3-neu musste am Donnerstagmittag kurzfristig gesperrt werden, aber nicht wegen der Ampel. Etwa zwei Kilometer weiter in Richtung Hemmingen-Westerfeld war ein Auto aus technischen Gründen liegengeblieben. Der Wagen musste laut Polizei abgeschleppt werden.

Von Torsten Lippelt