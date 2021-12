Hiddestorf

An der Kreuzung Hauptstraße/Ihmer Straße/Ostertorstraße in Hiddestorf entstehen gerade zwei mehrstöckige neue Wohnhäuser. Wird es dort bald Probleme mit parkenden Fahrzeugen geben? Die Region Hannover verneint.

Sprecher Klaus Abelmann teilte auf Anfrage dieser Zeitung mit, dass für beide Neubauten genügend Parkplätze auf dem Grundstück nachgewiesen worden seien, also sowohl für das Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße 57 mit elf Wohnungen als auch für das Gebäude mit neun Wohnungen an der Hauptstraße 58. Die Zufahrt zum und vom Grundstück ist beim Haus Nr. 57 an der Ostertorstraße und bei Nr. 58 an der Ihmer Straße.

Aus Hiddestorf kam auch die Anregung, die Zu- und Abfahrt zum Haus Nr. 58 von der Hauptstraße (L389) aus zu errichten. „Wenn dies der Bauherr beantragt, würden wir dies unter Beteiligung der Straßenbehörde prüfen“, sagte Abelmann.

Links wird gebaut, rechts wird gebaut: Der Kreuzungsbereich, hier von der Hauptstraße in Richtung Ohlendorf aus, gesehen. Quelle: Andreas Zimmer

Die vermehrte Zahl an Fahrzeugen im Kreuzungsbereich war auch Thema einer Einwohnerfragestunde in Hemmingen. „Es ist schon heute zeitweise unmöglich dort durchzukommen“, kritisierte ein Zuhörer der Sitzung. Weil es sich aber um eine Kreis- und um eine Landesstraße handelt, ist die Stadt die falsche Adresse. Der Hemminger Fachbereichsleiter Axel Schedler erläuterte aber, die Stadtverwaltung habe bereits angeregt die Kreuzung umzugestalten.

