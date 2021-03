Hemmingen - An der Feuerwehr – so soll die Straße am neuen Gerätehaus heißen

Das neue Gerätehaus neben dem Lidl-Markt in Hemmingen ist noch gar nicht gebaut, aber es gibt schon einen Vorschlag, wie die dortige Straße heißen soll. Die Feuerwehr hat den Vorschlag selbst gemacht.