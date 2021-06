Arnum

Schon seit Jahren fordern Anlieger der Beethovenstraße in Arnum eine Verkehrsberuhigung. Durch die Eröffnung der B-3-neu ist das Thema wieder nach vorn gerückt. Erst in der vergangenen Woche hatten vier Bürger sich für eine Reduzierung des Schleichverkehrs in dem gesamten Bereich Arnum-Nordwest, zu dem auch die Beethovenstraße gehört, eingesetzt. Das aktuelle Problem: Um von der Bockstraße auf die B-3-neu zu gelangen, nutzen einige Autofahrer die Schleichwege durch das Wohngebiet Arnum-Nordwest, anstatt über die Hauptachsen Bockstraße-Göttinger Straße-Hoher Holzweg zur Ortsumgehung zu fahren.

Anlieger präsentieren Vorschläge

Die Anlieger der Beethovenstraße hätte bereits Lösungsvorschläge erarbeitet, teilt Sprecher Lutz Märtin mit. So könne die Durchfahrt südlich der Beethovenstraße an der Ecke Wagnerweg geschlossen und stattdessen die seit 20 Jahren bestehende Sperrung des Durchgang zur Straße Hohes Feld geöffnet werden. Märtin erläutert, dass die B-3-alt so auf zwei Wegen erreicht werden kann, ohne dass die Beethovenstraße als Zubringer diene. Alle Anwohner und Anwohnerinnen könnten weiterhin ihre Parkflächen erreichen.

An spezifischen Stellen könnten zudem Poller auf der Straße angebracht werden, heißt es an anderer Stelle. Diese seien für die Anwohner nicht lärmbelästigend. Zudem sollten die vorhandenen Schilder, die auf die bestehende Tempo-30-Zone hinweisen, ausgetauscht und durch größere ersetzt werden. Möglicherweise könne die Straße auch für Schwerlastverkehr über 7,5 Tonnen generell gesperrt werden, regt Märtin an. Die Anlieger haben ihre Wünsche jetzt der Stadtverwaltung und den Ratsfraktionen mitgeteilt.

Lesen Sie auch Hemmingen: Neue Wohnungen zur Miete in Westerfeld an der B-3-alt

Verkehrsströme neu messen

Die vier Bürger rund um den ehemaligen DUH-Ratsherren und früheren Geschäftsführer des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, Ottmar Sturm, die eine Beruhigung für den gesamten Bereich fordern, haben ihre Bedenken bereits mit Bürgermeister Claus Schacht besprochen. „Dabei haben wir bewusst auf die Präsentation von Lösungsvorschlägen verzichtet“, sagte Sturm. Diese sollten von der Stadtverwaltung kommen.

Schacht kündigte an, die Verkehrsströme im Herbst noch einmal messen lassen zu wollen. Er geht davon aus, dass der Verkehr nach dem Ende der Pandemie wieder anwachsen werde, da zurzeit noch viele Bürger im Homeoffice arbeiten. Die Messung im Herbst soll dann zu belastbaren Zahlen führen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darüber hinaus hat die Fraktion der Bündnisgrünen angekündigt, sich generell für mehr verkehrsberuhigte Bereiche, im Volksmund auch Spielstraßen genannt, einsetzen zu wollen. Die Anlieger der Beethovenstraße begrüßen die Initiative, geben aber auch zu bedenken, dass die Umsetzung der Regeln dann auch kontrolliert werden müsse.

Von Tobias Lehmann