Hemmingen-Westerfeld

Das ganze Büntebad in Hemmingen-Westerfeld für sich allein: Jetzt steht fest, wann sich Gäste für den Zeitraum von Donnerstag, 6. Mai, bis Pfingstsonntag, 23. Mai, donnerstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr, anmelden können. Ab Montag, 3. Mai, 10 Uhr, sind Termine unter Telefon (0511) 4103460 möglich.

Aufgepasst: Alle April-Termine in der ersten Runde des Modellversuchs waren innerhalb von 30 Minuten ausgebucht. Die Stadt betont auch gleich, dass sie keine Reservierungswünsche über den 23. Mai hinaus notiert. Besucher und Besucherinnen müssen nicht in Hemmingen wohnen.

Termin fürs Büntebad buchen

Wegen Corona sind in dem Hallenbad an der Hohen Bünte nur ein Haushalt oder ein einzelner Besucher mit einer Begleitperson nach Anmeldung erlaubt. Eine Familie zahlt für eine Stunde den Sonderpreis von 50 Euro und für zwei Stunden 80 Euro. Eine Einzelperson mit einer Begleitperson zahlt jeweils die Hälfte, also beide für eine Stunde insgesamt 25 Euro und für zwei Stunden 50 Euro. Wer den Hemmingen-Aktiv-Pass hat, für den oder die gibt es Ermäßigungen, die individuell zu erfragen sind.

Die Gäste müssen 15 Minuten vor dem Termin kommen und sich in einen Erfassungsbogen eintragen. „Eine Online-Anmeldung richten wir gerade ein. Am 3. Mai ist sie aber aller Voraussicht nach noch nicht startklar“, sagt Stadtsprecherin Sabine Hürthe. „Wir beseitigen gerade noch die hoffentlich letzten Fehler in der Anwendung.“

Von Andreas Zimmer