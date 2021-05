Ohlendorf/Hannover

Das hat es wegen Corona seit Monaten nicht gegeben: eine Kunstausstellung im Galerie-Café Webstuhl in Ohlendorf. Seit Donnerstag hat es wieder geöffnet. Besucher können sich an den Werken von Anna Haertlé erfreuen. Das Spektrum reicht von Landschaften und Gegenständlichem wie Blumen und Gesichtern über Experimente mit Alkohol und Zuckerwürfeln bis hin zu Abstraktem.

26 Bilder sind in Ohlendorf zu sehen im Format von bis zu 90 mal 120 Zentimeter. „Dabei habe ich inzwischen coronabedingt schon teilweise Arbeiten wieder ausgetauscht“, sagt die Künstlerin aus Hannover. Eigentlich sollte die aus Jonkowo/Olsztyn (Masuren/Polen) stammende Künstlerin bereits im Herbst vergangenen Jahres in Christa Kammlers Webstuhl ausstellen. Doch dann kam der Lockdown.

Anna Haertlé stellt im Galerie-Café Webstuhl aus

Im Jahr 1981 war die studierte Diplom-Ingenieurin für Chemie, Wasser- und Abwassertechnologie und Umwelt nach Deutschland gekommen. Seitdem beschäftigt sie sich vor allem autodidaktisch mit Malerei, Skulpturen und auch Gedichten. Zu ihren bislang letzten Ausstellungen, sie ist auch als kunstpädagogische Kraft beim Projekt „Schule im Stadtteil“ aktiv, gehören eine im Glocken-Palast Gifhorn, im Empelder Cara’s Art+Weise Café und im ka:punkt Hannover.

Dieses Bild von Anna Haertlé heißt Jade, Acryl auf Leinwand, 80 x 100 cm. Quelle: Torsten Lippelt

„Ich male bei mir zu Hause im Studio unseres Reihenhauses am Misburger Wald. Ich könnte mir nicht vorstellen, mein ganzes Leben lang beispielsweise eine Feder zu malen. Ich muss stets etwas anderes ausprobieren“, sagt sie. Begonnen hatte sie einst mit Aquarellmalerei. „Weil mir Freunde mal Aquarellfarben geschenkt hatten“, erklärt sie.

Über Öl kam sie dann zu Acrylfarbe. „Das macht mehr Spaß, ich kann mehr experimentieren und ich sehe schneller den gewünschten Effekt.“ Zum Ausprobieren gehört auch mal das Arbeiten mit gefärbten Zuckerwürfeln auf der Leinwand und mit reinem Alkohol zur Naturmotivgestaltung. „Da kommt dann mein Studium wieder durch – Wasser, Natur- und Umweltschutz und so“, sagt sie und lacht.

Ausstellung in Ohlendorf den ganzen Sommer über

Einen Malkurs hat Anna Haertlé nie belegt: „Ich male immer allein und nach dem Bauch, wie ich es halt spüre.“ Über das Internet hat sich die Künstlerin jedoch diverse Maltechniken erst an- und dann abgeschaut. Ihre Kunstleidenschaft daheim schlägt für Paul Klee und Ernst Ludwig Kirchner. Jene für den Drip-Painting-Künstler Jackson Pollock zeigt sich sogar in einigen ihrer in Ohlendorf ausgestellten Werke. Es sind ursprünglich reine Blumenmotive mit einfachem Hintergrund, die Anna Haertlé mit dieser besonderen Maltechnik verfeinert hat – sozusagen auch ein zweiter Anlauf für ihre Kunst.

Anna Haertlé verwendet auch ungewöhnliche Materialien wie Zuckerwürfel, Acryl auf Leinwand, 40 x 40 cm. Quelle: Torsten Lippelt

Die Ausstellung kann den kompletten Sommer über dienstags bis sonntags zwischen 14 und 18 Uhr besichtigt werden. Am Pfingstmontag, 24. Mai, ist die Schau ebenfalls von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Das am Waldrand des Bürgerholzes gelegene Galerie-Café am Sohlkamp 2a ist nur von Hiddestorf/Ohlendorf aus per Auto zu erreichen und von Devese aus nur noch zu Fuß oder per Rad.

Von Torsten Lippelt