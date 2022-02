Hemmingen-Westerfeld

Kabarett, Kleinkunst und Klavier kunstvoll kombiniert: Das hat schon bei Ina Müller und Edda Schnittgard als „Queen Bee“ funktioniert, bei Lo Malinke und Tetta Müller als „Malediva“ ebenso. Und nun geht Annie Heger, Sängerin und NDR1-Moderatorin („Hör mal’n beten to“) gemeinsam mit der Musikerin und Kabarettistin Vanessa Maurischat als Duo Heger&Maurischat GbR auf Tour. Wie unterhaltsam ihr Kabarett-Programm mit dem Titel „Eine geht noch!“ ist, davon überzeugten sich 60 gut gelaunte Besucher am Freitagabend beim mehr als zweistündigen bauhof-Auftritt in der KGS Hemmingen.

Dabei lieferte sich das Duo in kleinen Wortwechseln zwischen den Liedern ein humorvoll stichelndes Gegeneinander. Beide fielen sich gerne ins Wort und preisten großspurig die eigenen Dinge an. Annie Heger spielte – authentisch auch auf Plattdeutsch – die Rolle der meist optimistischen Frohnatur aus Ostfriesland, während Vanessa Maurischat die eher schlecht gelaunte Städterin aus Braunschweig mimte. Da trifft Großstadtlebensgefühl auf Provinz, Chanson auf Shanty.

„Ich hätte jetzt gern ein Krabbenbrötchen oder Matjes“, wünschte sich etwa Annie Heger. Vanessa Maurischat beschrieb ihre Wetterfühligkeit und wünschte sich eine Grabgemeinschaft – wenn auch nicht für sofort. „Ich habe dazu schon mehr Anfragen als Hochzeitsanträge“, stellte sie stolz fest.

Musikalische Anleihen bei Ina Müller und Co.

Immer wieder unterhielt das eingespielte Kabarett-Duo auch mit musikalischen Anleihen bei Bühnenkollegen, darunter Ina Müllers „Bitte, bitte, spring doch vom Balkon, egal ob Braunschweig oder in Bonn“. Das Liedende hatten sie aus Anlass des Ukraine-Krieges umgetextet. Statt: „Hauptsache, es reimt sich auf Arschloch!“ sangen sie „Hauptsache, es reimt sich auf Putin!“

Großstadtlebensgefühl auf Provinz, Chanson auf Shanty: Annie Heger (links) und Vanessa Maurischat. Quelle: Torsten Lippelt

Die Gesprächsinhalte reichten von Frauenthemen („Hast du Stimmungsschwankungen?“ – „Nein, ich hab Wetter!“) über den Wunschtraum vom Fettabsaugen „to go“ bis hin zum Themenkreis Gesundheit und Corona. Maurischats überstandene Chemotherapie wurde dabei genauso angesprochen wie die Tatsache, dass das aktuelle Programm „das letzte Mal von mir im August 2021 gespielt worden ist“, so Annie Heger. Liedermäßig ging es humorvoll böse weiter um Beziehungen: „Ich hab’ dich tanzen gesehen. Wie du tanzt, bist du im Bett“, unkte sie. Und frohlockte gegenüber ihrer Kollegin: „Gott macht die einen schön, die anderen pflücken Blumen.“

„Wir sind eins, eine Menschheit ohne Nation“

Am Ende fragte Heger ins Publikum: „Was machen wir hier heute eigentlich?“ – und gab gleich selbst die Antwort: „Wir hoffen, dass ihr mit uns etwas unbeschwerte Zeit verbringen konntet.“ Passend dazu sang sie anschließend wechselweise auf Platt- und Hochdeutsch „Wir sind eins, eine Menschheit ohne Nation“.

Mit dem selbst komponierten Lied über ein Beziehungsende („Gib mir Zigarette“) als Zugabe hieß es schließlich auch für das Damenduo, sich vom begeisterten Hemminger Publikum zu trennen. Jedoch nicht ohne noch eine zweite, ganz persönliche Zugabe von Annie Heger: für Gerda, eine seit 60 Jahren in Hemmingen lebende Konzertbesucherin, die in Ostfriesland geboren ist. Für sie natürlich auf Platt: „Ik fall seker“ – „Ich fall sicher“. Ein gutes Gefühl in unsicher empfundenen Zeiten.

Von Torsten Lippelt