Arnum

Die Anwohnerschaft an neun Straßen in Arnum soll an den Kosten für neue LED-Straßenlaternen beteiligt werden. Laut Verwaltung sind insgesamt etwa 34.000 Euro umzulegen. Sie kündigt an, dass die meisten Bescheide werden zweistellig ausfallen werden und nennt zwei Beispiele. Bei einem Reihenhaus mit zwei Stockwerken auf einem 350 Quadratmeter großen Grundstück zahlt der Haushalt 87,50 Euro. Bei einer Eigentumswohnung im Mehrfamilienhaus mit zwei Etagen auf einem etwa 1250 Quadratmeter großen Grundstück sind es 44,41 Euro.

Betroffen sind die Anwohnerinnen und Anwohner des Wohnquartiers Arnum-West. In folgenden Straßen waren die Laternen modernisiert worden: Bachstraße, Beethovenstraße, Haydnweg, Heinrich-Schütz-Weg, Laubeichenfeld, Lortzingweg, Mozartstraße, Orffstraße und Wagnerweg.

LED-Technik für Straßenlaternen in Arnum-West

In dem Wohnquartier, das von vielen kleinen und schmalen Straßen geprägt ist, stehen überwiegend Reihenhäuser mit zwei Stockwerken. Es gibt aber auch Mehrfamilien-, Doppel- und Gartenhofhäuser. An die Beethovenstraße grenzt ein Gewerbegebiet.

Die meisten Grundstücke sind in Miteigentumsanteile aufgeteilt. Das bedeutet, jeder hat einen Anteil am gemeinschaftlichen Eigentum. „Dies führt dazu, dass bei mehrfach erschlossenen Grundstücken nicht nur der Eigentümer des Reihenendhauses, sondern sämtliche Miteigentümer der gesamten Reihenhauszeile veranlagt werden müssen“, heißt es in einer Ratsvorlage der Verwaltung. Entsprechend hoch sei der Verwaltungsaufwand. Die Zahl der Personen, die bezahlen müssen, würde sich verdreifachen. Deswegen will die Verwaltung zur Abrechnung eine Einheit bilden. Alle Anlieger, auch zum Beispiel jene von Eckgrundstücken, werden nur einmal herangezogen.

Rat entscheidet über Anliegerbeitrag

Wie Bürgermeister Claus Schacht auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, hat der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss dem Prozedere in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Das letzte Wort aber hat der Rat, der am Donnerstag, 27. Mai, 19 Uhr, im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld tagt. Es ist eine hybride Sitzung, daher werden Teilnehmende in einer Videokonferenz zugeschaltet. Für interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen gibt es keinen Stream, sie müssen persönlich erscheinen, allerdings ist die Zahl der Plätze auf 15 begrenzt. Wer zuerst da ist, kommt hinein.

Die Umstellung auf LED-Technik an den Straßen im Stadtgebiet startete im Jahr 2015, jene im Wohnquartier Arnum-West begann im Mai 2019. Die Quecksilberdampftechnik in den Leuchtenköpfen war veraltet und die Lampen dürfen nach einem Verbot durch die Europäische Union nicht mehr hergestellt werden, sodass es auch keine Ersatzteile mehr gibt. Durch die energiesparende LED-Technik haben sich die Kosten von etwa 34.000 Euro laut Verwaltung in etwa sechs Jahren amortisiert.

Von Andreas Zimmer