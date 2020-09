Hemmingen-Westerfeld/Wilkenburg

Das Planverfahren für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses neben dem Lidl-Markt in Hemmingen-Westerfeld läuft weiter. Das hat der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss jetzt einstimmig befürwortet, wie die Erste Stadträtin Regina Steinhoff auf Anfrage mitteilte. Umstritten sind die Pläne, weil einige Nachbarn Überflutungen auf ihren Grundstücken befürchten.

Noch bei der Abstimmung im Fachausschuss hatten sich die Bündnisgrünen enthalten. Sie drängen darauf, dass Regenwasser nicht nur auf den Parkplätzen für Privatautos der Feuerwehrleute versickern solle. Daran habe sich auch nichts geändert, erklärte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ulrike Roth nun auf Anfrage. Mittlerweile sei aber für die Grünen klarer, dass das Versickern nicht im Detail im Plan festgeschrieben werden müsse. „Es ist kein Vorhaben eines Investors, sondern ein städtisches Vorhaben, also hat die Stadt auch später Einfluss darauf“, sagte Roth.

Feuerwehrgerätehaus : Stadt sieht keine Hochwassergefahr

Versickerungen sind ohnehin auf einem begrünten Dach geplant. Gedrosselt, so der Plan, soll das Regenwasser zudem in den Hemminger Maschgraben abgegeben werden. Die Detailpläne für das Gebäude an der Weetzener Landstraße stehen noch aus. Der jüngste Beschluss dreht sich darum, den Entwurf des Bebauungsplans öffentlich auszulegen.

Das neue Gerätehaus in Hemmingen-Westerfeld: So sieht die Massivbau-Variante aus. Quelle: Kiefer + Kiefer Architekten

Einige Anwohner befürchten, dass das Hochwasser wegen des Neubaus schlechter abfließen und ihre Grundstücke überschwemmen könnte. Die Verwaltung hingegen erläutert in der Ratsvorlage: „Eine Zunahme der Hochwassergefahr ist insbesondere für den Bereich Sundernstraße, Yvetotstraße, Siecum und Besselhof nicht zu erwarten.“ Roth sagte jetzt: „Die Verwaltung hat dies mit Gutachtern abgearbeitet.“ Den ehrenamtlichen Kommunalpolitikern bliebe nur, darauf zu vertrauen. „Das Gerätehaus ist aber eine Ausnahme, denn es ist ein Vorhaben mit öffentlichem Interesse.“ Nur ein solches Gebäude sei im Hochwasserschutzgebiet erlaubt, ein Wohnhaus wäre es nicht.

Gerätehaus soll im Überschwemmungsgebiet entstehen

Eine Anwohnerin sieht das anders. „Vorhandene natürliche Retentionsräume und Versickerungsflächen werden geopfert und als Baulandreserve betrachtet“, kritisierte sie in einer Stellungnahme. Nach dem bereits fertigen Kindergarten und dem geplanten Gerätehaus bliebe an der Weetzener Landstraße nur noch ein Acker unbebaut.

Der Planentwurf zwischen dem Lidl-Markt und dem Friedhof umfasst eine Fläche von 2,4 Hektar, ist also etwa so groß wie drei Fußballfelder. Für das Bauprojekt wird das Gelände aufgeschüttet. Den Neubau sollen die Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg gemeinsam nutzen, aber auch die Stadtfeuerwehr, zum Beispiel den Übungsturm. Im Umweltbericht, der zum Planentwurf gehört, heißt es: „Die Fläche befindet sich im Überschwemmungsgebiet der Leine, in dem statistisch einmal in 100 Jahren ein Hochwasserereignis zu erwarten ist.“

Stadt will an der Hohen Bünte Ausgleich schaffen

Um den Bestimmungen des Wasserrechts und Naturschutzes nachzukommen, muss die Stadt für einen Ausgleich sorgen. Wie zuvor der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt befürwortete jetzt laut der Ersten Stadträtin auch der Verwaltungsausschuss einstimmig, dass dies auf einer Fläche südlich des Strandbades an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld geschehen soll, die der Stadt bereits gehört.

