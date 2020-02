Arnum

Seit 2012 ist sie im Amt und mittlerweile 79 Jahre alt: Waltraud Herzog ist Vorsitzende des 62 Mitglieder zählenden Ortsvereins Arnum der Arbeiterwohlfahrt ( AWO). „Ich freue mich über das große Interesse. Seit Jahresanfang haben wir schon wieder zwei neue Mitglieder dazu bekommen“, sagte Waltraud Herzog am Mittwochnachmittag in der Jahresversammlung. Mehr als die Hälfte der Mitglieder und Gäste, darunter der AWO-Fachbereichsleiter für Verbands- und Seniorenarbeit, Adalbert Mauerhof, kamen dazu in die AWO-Begegnungsstätte an der Göttinger Straße in Hemmingens größtem Stadtteil. Mauerhof leitete auch die Sitzung.

Als Nachfolgerin für die auf eigenen Wunsch aus ihrem Amt als Schriftführerin im Ortsverein ausscheidende Marie-Luise Ziebolz wurde einstimmig Inga Götze gewählt. Ziebolz wurde anschließend einstimmig als neue Beisitzerin des Vorstandes gewählt. Unter dem Beifall der Anwesenden lobte sie die Vorsitzende Waltraud Herzog für deren langjähriges und ausdauerndes Engagement.

Das ist das Programm der AWO in Arnum

Herzog blickte auf zahlreiche Veranstaltungen 2019 zurück, darunter die Präventionsveranstaltung mit der Polizei und die Seniorensprechstunde mit Bürgermeister Claus Schacht, auf Fahrten wie nach Wernigerode, zum Spargelessen sowie zahlreiche Feste. Die Fahrt am 1. März zum Spanferkelessen nach Winzenburg sei mit 45 Teilnehmern bereits ausgebucht. Auch für das Spargelessen im Mai gebe es schon jetzt mehr als 50 Anmeldungen.

Die Sitzung wird von AWO-Fachbereichsleiter Adalbert Mauerhof (hinten Mitte) geleitet. Quelle: Torsten Lippelt

Immer mittwochs lädt die AWO zum Seniorentreff ein, das nächste Mal für den 4. März. Beginn ist um 14.30 Uhr in der Begegnungsstätte.

Von Torsten Lippelt