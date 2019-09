Hiddestorf/Ohlendorf/Arnum

Der Arbeitskreis Hiddestorf hat die Erlöse des Frühjahrsbasars verteilt: Insgesamt 1323,50 Euro sind an verschiedene soziale und gemeinnützige Einrichtungen geflossen.

Juliane Kleemann, Mitglied des Arbeitskreises, teilte jetzt mit, dass die Einnahmen aufgrund rückläufiger Verkäuferzahlen etwas niedriger ausgefallen sind als in den Vorjahren. Beim Herbstbasar 2018 hatte der Arbeitskreis noch 1600 Euro eingenommen. Bei einigen Basaren belief sich der Erlös auch schon auf mehr als 2000 Euro.

Basarerlös an etliche Einrichtungen verteilt

Der Arbeitskreis hat den Erlös auf folgende Institutionen aufgeteilt:

500 Euro für die Grundschule Hiddestorf für das diesjährige Zirkusprojekt,

223,50 Euro Sachspenden an die Schulbücherei der Grundschule Arnum, der Kita Arnum und der Kita Hiddestorf,

100 Euro für die Kinderfeuerwehr Hiddestorf,

100 Euro für die Kinderbibeltage der Nikolaikirchengemeinde,

100 Euro für die Gemeindebücherei Hiddestorf,

100 Euro für den Hiddestorfer Verein Heuhüpfer,

100 Euro für die Tennissparte des SV Hiddestorf,

50 Euro für den Waldkindergarten Die Waldameisen in Ohlendorf,

50 Euro an den Wiener Verein Die Haarspender, der Perücken für Kinder anfertigt, die ihre Haare durch eine Krankheit verloren haben.

Termin für Herbstbasar steht fest

Der Herbstbasar wird in diesem Jahr am Sonnabend, 26. Oktober, von 14 bis 16 Uhr in der Grundschule Hiddestorf sein. Verkauft werden unter anderem Baby- und Kinderkleidung bis Größe 188, Schuhe, Spielzeug, Bobbycars, Drei- und Fahrräder, Karren und Kinderwagen, Kinderbücher, Spiele und Umstandsmode. Im anliegenden Feuerwehrgerätehaus werden Kaffee und Kuchen angeboten. Die Listenausgabe ist am Mittwoch, 25. September, ab 17 Uhr in der Grundschule Hiddestorf. Jeder bekommt nur eine Liste. Der Preis beträgt 1,50 Euro. Kleemann weist darauf hin, dass die Zahl der freiwilligen Helfer gesunken ist. Wer die Aktion unterstützen möchte, kann sich unter der Telefonnummer (05101) 54 39 melden.

Von Tobias Lehmann