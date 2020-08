Arnum

Wegen Bauarbeiten ist die Annahme von Grünabfall auf dem Betriebshof am Hohen Holzweg in Arnum ab Sonnabend, 8. August, bis voraussichtlich Ende des Monats nur eingeschränkt möglich. Es stehen nur drei der vier Container zur Verfügung. Mit längeren Wartezeiten müsse gerechnet werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Hemmingen.

Geöffnet ist die Annahmestelle sonnabends von 9 bis 17 Uhr. Eine weitere Möglichkeit, Grünabfall zu entsorgen, besteht in Ohlendorf am Bruchweg 20 jeweils mittwochs von 16 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr.

Von Thomas Böger