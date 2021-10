Arnum

Am Sonnabendnachmittag, 16. Oktober, ist ein 89-Jähriger auf der Wilkenburger Straße in Arnum laut Polizeiangaben die Geldbörse gestohlen worden. Im Abstand von zehn Minuten hätten ihn zwei verschiedene Frauen umarmt. Die Polizei nimmt an, dass eine der Frauen die Geldbörse gestohlen hat. Zeugen der Tat wenden sich an die Polizei.

Vorfall ereignet sich gegen 16.30 Uhr

Der Arnumer war gegen 16.30 Uhr zu Fuß an der Wilkenburger Straße unterwegs, als er im Abstand von etwa zehn Minuten von zwei verschiedenen Frauen umarmt wurde. Kurz nach der zweiten Umarmung musste der Senior feststellen, dass seine Geldbörse mit Geld und weiteren Gegenständen fehlte, berichtet die Polizei.

Der 89-Jährige beschrieb die Täterinnen mit südosteuropäischem Erscheinungsbild, eine Frau etwa 30 Jahre, die andere circa 60 Jahre alt. Die ältere Frau habe ein Kopftuch getragen. Beide seien dunkler gekleidet und von kleinerer Statur gewesen.

Zeugen wenden sich an die Polizei

Ein Strafverfahren wurde laut Polizei eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 oder der Polizeistation Hemmingen-Arnum unter Telefon (05101) 854330 zu melden.

Von Mark Bode