Arnum

Vor etwa drei Jahren war Landesbischof Ralf Meister das bisher letzte Mal in Hemmingen. Nun zeigte er sich dort wieder: Am Sonntagabend wirkte der Geistliche beim Literaturgottesdienst der Arnumer Friedenskirche mit – wie schon 2017. „Ich habe zum Erntedankgottesdienst spontan eine Gemeinde gesucht – und ich wusste, wie schön das hier immer ist“, sagte Meister voller Lob.

Landesbischof Ralf Meister predigt in Arnum. Quelle: Torsten Lippelt

Anzeige

Ein Besuch in Hemmingen stand eigentlich auch schon im November 2019 in Meisters Terminkalender. Doch seinerzeit musste er die Teilnahme am Vorlesetag in Hiddestorf absagen, weil er kurzfristig nach Dresden fahren musste, um die Verabschiedung des zurückgetretenen sächsischen Bischofs Carsten Rentzing zu leiten.

Literaturgottesdienst in Arnumer Friedenskirche

Bei dem etwa einstündigen Literaturgottesdienst der Friedenskirchengemeinde war Meister nun auf persönliche Einladung von Pastorin Christine Behler in dem Gotteshaus an der Bockstraße zu Gast. Behler las vor coronabedingt rund 60 Besuchern, unterstützt von Gesine Meerheimb und Dorothea zum Eschenhoff, Textpassagen aus Susanne Mayers Buch „Die Dinge unseres Lebens“. In dem Werk thematisiert die Autorin die Bedeutung persönlicher Erinnerungsstücke anlässlich der Auflösung des Haushalts ihrer verstorbenen Eltern. Dazu waren musikalische Einlagen von Andreas Hülsemann ( Piano) und Klaus Händel (Saxofon und Klarinette) zu hören.

Andreas Hülsemann (links) und Klaus Händel ergänzen den Gottesdienst mit Musik. Quelle: Torsten Lippelt

Der Landesbischof machte sich in seiner Predigt seine eigenen Gedanken zu den „Dingen unseres Lebens“. „Unser stiller Dialog mit Menschen, die nicht da sind, wird ergänzt durch Erinnerungsstücke, die jeder hat“, sagte Meister. „In diesen Dingen bleibt die Zeit stehen. Es sind Objekte der Unvergesslichkeit, während das Leben weitergeht.“ Einige Gemeindemitglieder hatten ihre Erinnerungsstücke mitgebracht und sie in eine Vitrine gelegt – darunter Kinderschuhe, eine Lernfibel und eine Sauciere.

In der Vitrine liegen persönliche Erinnerungsstücke von Gemeindemitgliedern. Quelle: Torsten Lippelt

Landesbischof äußert sich zu Erinnerungsstücken

Anders als die katholischen Kirche habe die evangelische lange Zeit Probleme mit Erinnerungsstücken und Reliquien gehabt, weil man diesen oft selbst Kräfte zugewiesen habe, erläuterte Meister. Er berichtete von einem vertrockneten Stück Schwarzbrot, das seine Mutter als Erinnerung an die Hungerszeit im Krieg aufgehoben hatte und ihren Kindern später die Bedeutung erklärte. Meister schloss seine Predigt mit den Worten: „Erinnerungsstücke sind Heilsmittel für unser Leben. Sie sind Zeichen der Wirklichkeit, die allen Dingen zu Grunde liegt – Gott.“

Pastorin Christine Behler und Landesbischof Ralf Meister thematisieren beim Literaturgottesdienst „Die Dinge unseres Lebens“. Quelle: Torsten Lippelt

Die Literaturgottesdienste der Friedensgemeinde haben bereits eine längere Tradition. Die erste Veranstaltung dieser Art gab es im Jahr 2011.

Von Torsten Lippelt