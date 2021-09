Arnum

An der alten B3 in Arnum soll ein neues Wohnhaus entstehen. In dem Gebäude an der Göttinger Straße 36/38, etwa in Höhe des Edeka-Marktes, sind auf dreieinhalb Stockwerken insgesamt 21 Wohnungen zwischen 70 und 120 Quadratmeter geplant. Es sind zwei in sich geschobene Kuben mit einem Flachdach. Das bestehende Wohnhaus samt Anbau wird zurzeit bereits abgerissen.

An der Göttinger Straße 36/38 in Arnum soll ein neues Wohnhaus entstehen. Das vorhandene Gebäude wird bereits abgerissen. Quelle: Andreas Zimmer

Auf dem Gelände soll auch ein Kinderspielplatz entstehen. Vorgesehen sind ferner 20 Parkplätze in einer Tiefgarage, die – wie alle Wohnungen – barrierefrei mit einem Lift zu erreichen ist. Die Parkflächen für die rollstuhlgerechten Wohnungen sind auf dem Grundstück im Erdgeschoss geplant.

Neue Wohnungen nahe der Göttinger Straße in Arnum

„Die Nachverdichtung an der alten B3 nimmt Formen an“, sagte Fachbereichsleiter Axel Schedler. Ganz in der Nähe, auf dem Gelände der Alten Schmiede an der Ortsdurchfahrt, ist 2019 ein neues Wohnhaus entstanden. Die Planer aus Hannover für das neue Wohngebäude verweisen darauf, dass sich die Höhe an dem Bau an der Alten Schmiede an der Göttinger Straße 48 orientiert.

Die Begeisterung für den Neubau ist bei einigen Politikern gedämpft. „Wir haben außerordentliche Bedenken“, sagte Jens Beismann (SPD) jetzt im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt. „Der Baukörper ist sehr massig.“ Geplant sei nahezu das gesamte etwa 1600 Quadratmeter große Grundstück, das in zweiter Reihe liegt, zu nutzen. Der Abstand zu Nachbargebäuden sei dann womöglich sehr gering. „Wir sehen die Anwohner mit Problemen behaftet.“

So soll sich das neue Wohnhaus an der Göttinger Straße in Arnum in die Umgebung einfügen. Quelle: BBU.Projekt Architekten

Auch Christian Baxmann (CDU) sagte, der Neubau sei für die Umgebung zu überdimensioniert. Die Christdemokraten befürworten zwar neuen Wohnraum. „Aber das ist eine Nummer zu groß.“ Ulrike Roth (Grüne) hingegen machte deutlich: „Wir würden das Einvernehmen nicht versagen.“ Sie regte an, die Dimensionen des Bauwerks an einem digitalen Modell zu prüfen, was Holger Falke (DUH) begrüßte. Sei eine digitale Variante nicht möglich, dann reiche auch ein „altbackenes Styropormodell“, sagte Falke.

Das neue Wohnhaus an der Göttinger Straße in Arnum von Westen aus gesehen. Quelle: BBU.Projekt Architekten

Viel Spielraum bleibt der Stadt nicht. Da es für das Gebiet keinen Bebauungsplan gibt, muss die Stadt, wie es im Fachjargon heißt, das gemeindliche Einvernehmen erteilen. „Unabhängig davon, ob man es mag oder nicht, ist erst einmal eine rechtliche Prüfung zu machen. Wir können nicht warten“, machte Fachbereichsleiter Axel Schedler deutlich. Wird innerhalb einer bestimmten Zeitspanne nicht entschieden, gilt das Einvernehmen automatisch. Handelt die Stadt nicht, könnte die Region Hannover als übergeordnete Behörde das Einvernehmen der Stadt ersetzen.

Ausschuss diskutiert über Baugenehmigung

Die Entscheidung im vertraulich tagenden Hemminger Verwaltungsausschuss ist für Donnerstagabend, 23. September, vorgesehen. Möglich sei, den Investor zu bitten, den Bauantrag etwas zu verändern und zurückzuziehen.

Von Andreas Zimmer